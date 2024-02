Sabrina Cortez expuso intimidades del Kun Agüero porque él pidió que la eliminen de Gran Hermano

Sabrina Cortez es la última eliminada de Gran Hermano y de a poco va tomando contacto con la realidad. La joven mendocina fue la más votada para dejar la casa porque no cayó bien en el afuera la relación que tuvo con Alan Simone adentro de la casa, ya que tenía pareja que la esperaba.

Casualmente Brian Fernández, el novio de Sabrina, es uno de los mejores amigos del Kun Agüero, quien tomó partido por su amigo y pidió que eliminen a la mendocina por “infiel”, que si bien no fueron sus palabras textuales, lo dejó entrever. Pero el exfutbolista tuvo que salir a pedir disculpas por defender a Alan y por meterse en un tema delicado.

En el stream de Telefe le consultaron a Sabrina por este tema y no solo estaba al tanto de lo que dijo el Kun, sino también aclaró que fue su familia quien le pidió a Brian que frene esta situación para no perjudicarla en el reality.

“Mi mamá fue y le dijo: ‘che, no. Pará, ¿por qué Sergio sale hablar así de mi hija? ¿Vos estás bancando a Sabrina o no?’. Ahí obviamente que sale Brian a poner ese comunicado, que queda como el santo de los santos. Bueno, perdón, Brian, no sos ningún santo”, comentó la joven.

Sabrina Cortez apuntó contra el Kun Agüero por hablar de ella en su stream

Sabrina Cortez se mostró indignada por los comentarios del Kun Agüero, quien tiene gran audiencia en su canal de stream. “Sergio no tiene por qué... Bueno, ya está. ¿Pero qué tiene que hablar de mí? Si yo no salgo a hablar de él, querido. Tantas cosas que se pudieran hablar acá... No me voy a meter en una guerra”, disparó.

“Que no jodan con esas cosas, no está bueno. Aparte ¿defender lo que defendió? ¿Qué defendía? Que la saquen a Sabrina ¿por qué? ¿Por lo que estaba pasando con Alan dentro de la casa? Ah, bueno... Está bien”, completó.

Sorprendidos por su declaraciones, el resto del streaming le preguntaron si tenia alguna información que pueda comprometer al ex futbolista y ella aseguró: “Uff, sí, obvio. Hay un montón de cosas, pero está bien. Cada uno la juega como quiere, pero yo no me metí con nadie. Es un tema mío con Brian, él sabe mi relación con él, nadie más que Brian y yo entendemos todo esto”.