Sabrina confesó sus verdaderos sentimientos con Alan en Gran Hermano y le dio la espalda a su novio

La última gala de eliminación se vivió con mucha tensión, incertidumbre y sorpresa tras la eliminación de Sabrina Cortéz de la casa de Gran Hermano. Este lunes, la mendocina habló con el panel de analistas y reveló lo que todos pensaban.

La participante dio mucho de qué hablar por su relación con Alan y su noviazgo de 8 años fuera de la casa, que generó mucha polémica entre los seguidores del programa.

La relación entre Sabrina y Alan, la más polémica de la casa

Sabrina reveló sus sentimientos hacia Alan y habló sobre su novio

Sabrina y Alan forjaron una gran amistad dentro de la casa de Gran Hermano, la cual con el tiempo se convirtió en algo más. Los rumores aumentaron cuando los participantes dieron consentimiento e intimaron en la casa.

Tras el apasionante episodio, muchos usuarios en las redes sociales se mostraron en contra de Sabrina por la infidelidad a su novio Brian, con quien llevaba 8 años en pareja.

A pesar de que ambos concursantes sostuvieron hasta el final que sólo eran amigos, la polémica se desató y fue el novio de la mendocina quien se manifestó al respecto en varias oportunidades y expresó sentirse dolido y traicionado.

La intimidad entre Sabrina y Alan que desató la polémica en Gran Hermano (Instagram Brian Fernández)

La despedida de Sabrina de la casa trajo nuevamente a colación los rumores sobre su relación con Alan, y este lunes finalmente la contadora confirmó sus verdaderos sentimientos con el joven de Chivilcoy.

“Yo venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en el casting, no solucioné mi relación. Y en cima viene este pibito con esa sonrisa de mierd* que tiene”, expresó.

De esta manera, Sabrina confirmó que tenía sentimientos por Alan, los cuales se notaron mucho más al momento de la despedida de su compañero.

Además, la mendocina se sinceró sobre su relación con Brian y blanqueó su separación “Yo venía de una relación donde no tenía atención. Me hubiera gustado no tener que haber procesado tantos años de arrastre dentro de la casa. Calculo que estoy soltera”, comentó

Sabrina y Alan se reencontraron y ella le hizo una interesante propuesta

Este lunes, Alan y Sabrina se reencontraron luego de una semana y confesaron que se atraían. Luego, la contadora rompió el hielo y le hizo una propuesta al joven de Chivilcoy. “¿Querés venir a cenar conmigo?”, le preguntó

Al momento de su reencuentro, todos en el set de debate notaron una gran química entre ambos y muchos televidentes quedaron expectantes de que los jóvenes lleguen a algo más fuera del programa.