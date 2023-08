Se conocieron por una app, esperan un hijo y se presentaron a Got Talent: los mendocinos que enternecieron al jurado

Este miércoles comenzó el tercer programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. En esta ocasión, una pareja de mendocinos impresionaron al jurado del famoso programa de talento.

Denisse Lopardo y Marcos Ortega son una pareja provenientes de la provincia de Mendoza. Ella actualmente está transitando su quinto mes de embarazo. Ambos cantaron el famoso tema romántico “Estoy enamorado”, interpretado por grandes artistas a nivel mundial.

El show de los mendocinos Denisse Lopardo y Marcos Ortega que no convenció al jurado

Denisse Lopardo y Marcos Ortega comenzaron su show con una pequeña presentación ante el público. Ambos contaron que se conocieron a través de una app y que están esperando un bebé.

Inmediatamente después, iniciaron su canto interpretando el tema romántico “Estoy enamorado”, un hit muy popular a nivel mundial que ha sido versionada por muchos artistas internacionales. Durante el correr de los minutos, la sala se llenó de emoción y un profundo silencio.

Una vez finalizada la actuación, la pareja mendocina recibió una ovación por parte de todos los presentes en el lugar. Posteriormente, el jurado procedió a decir sus devoluciones, y la primera, fue La Joaqui. “Me pareció precioso. Muy hermoso. Se fue perdiendo el romanticismo y me parece precioso televisarlo de vez en cuando”, dijo la cantante.

La pareja de mendocinos que no pudo pasar de ronda

Posteriormente, Abel Pintos tomó la palabra y explicó su disgusto: “La performance no me pareció tan brillante como lo es todo lo demás y como lo son ustedes como cantantes también. Creo que hay que trabajar mucho, todavía”.

Luego, Florencia Peña contó sus sensaciones: “A mi me parece que ustedes dos tienen unas voces hermosas. Son voces que te conmueven, pero no me gustó lo que eligieron hacer juntos. Me parece que desde la simpleza van a encontrar algo más genuino y real”.

Por último, Emir Abdul contó: “Por un momento sentía que la música sonaba de una manera y sus arreglos vocales sonaban de otra. Creo que los nervios le jugaron muy en contra... Esto es todo aprendizaje”.

La actuación de Marcos y Denisse

Finalmente, llegó el momento de la devolución. El cantante Abel Pintos y Emir Abdul dieron un “no” como respuesta. Contrariamente, Florencia Peña y la Joaqui, dieron un “si”. Pese a este resultado, la pareja de mendocinos no pudo avanzar de ronda y se despidieron de Got Talent Argentina.

