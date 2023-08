Got Talent Argentina: Tommy Jackson, el niño de 11 años que sorprendió al jurado, pero no tuvo botón dorado

Got Talent Argentina continúa cautivando a su audiencia con momentos emotivos y deslumbrantes, consolidándose como un espectáculo que no deja indiferente a nadie, según indican las mediciones del rating.

En su más reciente emisión, el programa presentó una serie de actuaciones que seguramente perdurarán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de presenciarlas.

El motivo por el que Tomi Jackson no consiguió el botón dorado de “Got Talent Argentina” (Captura de pantalla)

Bajo la magistral conducción de Lizy Tagliani y con un panel de jueces compuesto por Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul Gani, Got Talent brindó una velada excepcional.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la aparición de Tommy Jackson, un niño de 11 años que desde su apariencia deslumbró al público con sus tiradores y una valija a su lado.

La curiosidad de La Joaqui lo llevó a revelar las motivaciones detrás de su inscripción en el programa y su sentir en ese momento.

Con una sonrisa sincera y ojos llenos de sueños, Tommy expresó: “Estoy muy feliz de estar acá. Me acompaña mi familia, mis amigos. Hoy voy a cantar una zamba. Tengo once años, y mi sueño es hacer lo que me gusta, es cantar”.

El momento cumbre llegó con su interpretación de la icónica zamba “De mi madre”. Esta pieza del cancionero argentino, popularizada por Los Chalchaleros, dejó a todos los presentes en un reverente silencio, impresionados por la actuación de este joven prodigio.

Su emotiva entrega arrancó lágrimas y ovaciones de pie, rindiendo homenaje a la música y el talento que posee.

Las palabras de aliento y consejo de los jueces reflejaron la impactante actuación de Tommy. La Joaqui, conmovida, explicó su decisión de no presionar el botón dorado: “Sos muy chiquito y me parece injusto privarte de las etapas hermosas que tenés por delante. Te merecés cantar más de tres veces. Sos increíble”.

Abel Pintos compartió su sabiduría: “Es necesario no quemar etapas cuando uno ama lo que hace”. Florencia Peña, recordando sus comienzos, alentó al joven a seguir jugando y conectándose con su esencia artística.

Marianella Gómez la rompió en Got Talent

La velada también presentó a Marianella Gómez, una joven que fusionó el tradicional malambo con danzas afro en una actuación impactante. Florencia Peña elogió su desempeño: “La recontra mil rompiste. Sos hermosa, te agradezco mucho lo que trajiste”.

Marianella sorprendió al jurado.

Emir Abdul Gani se mostró impresionado, llegando a expresar su interés en tomar clases con ella. La Joaqui destacó su sabiduría y pasión por el arte, mientras que Abel Pintos la comparó con un “Clark Kent que se convierte en Superman”.

Got Talent Argentina continúa elevando el listón de emociones y talento en cada emisión. Los participantes, como Tommy y Marianella, dejan una marca indeleble en el escenario y en los corazones de la audiencia, recordándonos la importancia de perseguir los sueños con pasión y autenticidad.

