Así fue la participación del famoso grupo de baile que dejó con la boca abierta a todo el jurado de Got Talent

Este miércoles comenzó el tercer programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. En esta ocasión, un famoso grupo de baile logró dejar con la boca abierta a todo el jurado del reality.

Argendance Company son una compañía de danza de la provincia de Buenos Aires que combinan malambo con tango argentino. Son 14 personas las que participaron del show que dejó maravillados a todos los presentes en la sala y se llevó todos los aplausos.

Así fue el espectacular show de Agendance Company

Agendance Company comenzó su show con una presentación frente al público. Una de las mujeres a cargo, Aldana, tomó el micrófono y detalló todo lo que realizan a diario. Junto con Diego, crearon el grupo que fue al famoso programa argentino.

Inmediatamente después, la compañía inició su baile. La coreografía fue muy variada, donde por momento, habían partes bailadas dentro del género malambo y en otras, del tango. También, los instrumentos fueron uno de los más importantes protagonistas, por su sonido fresco y en vivo.

Una vez finalizada la actuación, el excelentísimo jurado de Got Talent llenó de aplausos al grupo. Además, hubo una gran emoción entre los presentes y los gritos no se hicieron esperar. “La tribuna no para de aplaudir”, dijo Lizy Tagliani.

El grupo que sorprendió al jurado de Got Talent

La primera palabra la tuvo Abel Pintos, quien expresó su sorpresa: “Son un fuego. Impresionante, muy bueno”. Posteriormente, Flor Peña complementó: “Tiene un power arrasador. Es interesante la fusión y la originalidad de la propuesta... Ustedes logran que todo eso que sucede distinto sea interesante”.

Posteriormente, Emir Abdul consultó quién fue el encargado de realizar la coreo. Cuando le respondieron que fue Aldana y Diego, el bailarín respondió mirándose los brazos, haciendo referencia a que se le puso la piel de gallina: “No tengo nada que decir. Gracias por regalarnos esto a mí y a todos aquí. Admirable”.

Por último, La Joaqui también dio su opinión: “Me pareció espectacular... Muchas gracias por compartir eso con nosotros”. Finalmente, durante las votaciones, la votación fue unánime y el reconocido grupo pasó a la siguiente fase de Got Talent Argentina.

Seguí leyendo