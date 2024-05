Sandra Mihanovich llega con su nuevo show: “Nunca nadie me obligó a cantar una canción que no me guste”

“Hace muchos años que no llevo un espectáculo mío a Mendoza. Fui a pasear, a operarme con Saldívar, a tomarme unos vinos, pero esta vez voy a cantar”, confirma Sandra Mihanovich al teléfono sobre su pronta visita a la provincia.

Esta vez, lo hará en el teatro Plaza con su último espectáculo “Poner el Cuerpo”, que nació en el Día de la Mujer y decidió darle continuidad, haciendo un recopilado de su historia y repertorio, pero también canciones que hablan de la mujer.

“Esto de poner el cuerpo va más allá, y vale para todos. Y vale como de salir de tu casa, de moverte, de no quedarte mirando Netflix y de lo bien que hace juntarse. Ir a tomar un café, cenar, o a la cancha, o ir al teatro a ver a los artistas que te gustan. Creo que es muy sanador, muy piola. Pero hay que poner el cuerpo porque la modernidad nos hace encontrarnos en forma virtual, estar pendiente de las pantallas. Creo que es saludable poner el cuerpo en lo que uno sienta saludable”, sostiene sobre el concepto de su show que trae a Mendoza el próximo viernes 10, a las 22 horas, en la sala de Godoy Cruz. Las entradas están disponibles por Entradaweb.com.ar.

La cantante presenta su nuevo show "Poner el cuerpo".

UNA ARTISTA POPULAR QUE TRASCIENDE LAS MODAS

Para la época, plenos años ‘70 y en vísperas del último gobierno de facto en la Argentina, Sandra Mihanovich daba sus primeros pasos en la música, con una marcada vocación desde pequeña. Con el plus de ser hija de la periodista Mónica Candanver. Pero en ese contexto, la cantante comenzó su camino en los escenarios, cantando rock, blues, compartiendo escenario con Alejandro Lerner, Marilina Ross, Celeste Carballo, Horacio Fontova, Rubén Rada, entre otros.

Para los ‘80 el éxito de “Puerto Pollensa” la lleva a la popularidad y en los discos “Soy Lo que Soy” y “Mujer contra Mujer” (este último grabado junto a Celeste Carballo) fue un grito de libertad para la época y otro éxito para Sandra.

Esa es una parte de sus 47 años de trayectoria, con canciones que se convirtieron en clásicos “Todo me recuerda a tí”, “Sin tu amor”, “Soy Lo que Soy”, “Hornar la vida” y otros del cancionero popular, la convierten a Mihanovich en una de las artistas que trascienden el tiempo y continúan vigentes.

-Vos has puesto el cuerpo, tu discurso y tu forma de ver la vida a través de tu voz, ¿te considerás una rebelde o transgresora para tu época?

-Cuando uno ve las cosas con perspectiva cambia un poco. No sé si fui rebelde, pero tenía claro lo que quería hacer y lo fui haciendo. No tratando de rebelarme o siendo atrevida, pero sí siendo consecuente con lo que me pasaba, lo que sentía, lo que iba viviendo. Tuve el enorme privilegio de tener una vocación, de concretarse y con el correr de los años encontrar las canciones con las que pude decir las cosas que me pasaba y sentía. Y me pasó de tener encuentros con autores que me prestaron sus canciones, porque fundamentalmente soy intérprete. Y en 47 años que canto, con 22 discos grabados están expuestos mis sentimientos, y la música te permite eso.

-También has hecho de todo, teatro, música, otros proyectos, siendo un artista popular, ¿sentiste que el trabajo estaba en peligro y que no estabas vigente?

-Los músicos somos vulnerables y estamos expuestos a las oscilaciones de lo que pasa en la sociedad. Y no tenemos un sueldo, y tenemos una actividad que es fluctuante, que con el tiempo hay cierta estabilidad porque construir una historia. Pero no hay certezas y eso hace que la adrenalina siga funcionando a full. Me pasó que nunca hice teatro, y cuando acepté hacer “Brujas” y con 350 funciones, de miércoles a domingo haciendo teatro por un año y medio, ¡y te la regalo! Hay que tener mucha vocación, es un laburo fuerte, donde verdaderamente se pone el cuerpo. Y me quité esa fantasía de la continuidad, porque yo hago un show, y al otro día me voy a otro teatro y así.

Creo que uno puede incorporar los distintos estados, y la emoción del escenario no decae, siempre está presente. Y esa adrenalina de subirte al escenario, hace que quieras subir todo el tiempo. Y necesitamos el encuentro, porque en la pandemia hicimos streaming. Y si bien fue un paliativo y aprendizaje, era un agujero enorme. Porque terminaba una canción y faltaba la vuelta, el aplauso del público. La canción se completa con el aplauso, y eso fue raro.

Sandra Mihanovich

-¿Has hecho un camino a tu antojo?

-Yo creo que sí. Soy bastante malcriada. Siempre canté lo que quise, nunca nadie me obligó a cantar una canción que no me guste. Y eso es un punto a favor, porque hay ciertos artistas que tienen cierta presión de hacerlo. Yo canté todo lo que me gustó y lo hice con felicidad. Siento que tengo un montón de cosas para cantar. Porque el encuentro con la canción es algo maravilloso.

Y hay un plus para mí que es el afecto y el cariño que la gente le tiene a mi madre. Yo comencé con una carta blanca porque era la hija de Mónica (Cahen D’Anvers). Y con el correr de los años siento que tuve la popularidad suficiente para seguir haciendo shows, trabajar, y tener la vida que quiero. Pero al mismo tiempo he podido preservar mi vida privada, no me engancho, tengo ese término medio.

-¿Cómo ves la actualidad de la industria con el fenómeno por ejemplo de Marí Becerra, Tini, Lali?

-Creo que eso siempre ocurre, las modas hacen eso. El artista que se instala es aquel que va evolucionando, y tiene un vínculo con sus cosas más clásicas. Y eso sucede con el tiempo, que no quiere decir que estas artistas no se conviertan en eso. Hoy están emergiendo siendo muy populares, y el tiempo dirá en qué lugar se colocan. Y lo que sucede con las modas es que las estéticas van cambiando. Tal vez uno busca o quiere son contenidos más contundentes.

Hoy con esta forma de compartir la música que es muy diferente, todo es más pasajero, más light. Pero aquello que se instala va a tener un peso importante, y hoy la gente elige de verdad.

-Volviste a la radio. Contame de esta nueva temporada.

-Muy contenta y feliz, tenía mis dudas porque son momentos de cambios. Y es un espacio que amo profundamente, porque me permite conocer una enorme cantidad de músicos de todo el país. Si hay algo que tenemos en el programa “Soy Nacional” es que es un programa federal, inclusivo. Hemos cambiando de horario, los sábados de 13 a 15 horas, lo que permite que todas las emisoras del país pueden elegir tenerlos, y es un horario donde la gente puede escucharlo. Ahora lo grabamos, con secciones de entrevistas, artistas emergentes que presentan su música y fechas. Y estamos trabajando para dejarlo en Youtube para que la gente lo vea por ahí.

PARA AGENDAR: SANDRA MIHANOVICH PRESENTA “PONER EL CUERPO”

La intérprete y música llega a Mendoza para presentar su nuevo show “Poner el Cuerpo”. Junto a su banda brindará un concierto el viernes 10 de mayo, a las 22 horas, en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro de lunes a viernes, de 9 a 16 horas.