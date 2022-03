Sandra Mihanovich, la nueva artista víctima de la inseguridad

El miércoles a la tarde, la inseguridad se ganó una nueva víctima del mundo del espectáculo. Sandra Mihanovich denunció en las redes sociales que le sacaron sus documentos de la mochila cuando iba caminaba por Avenida Corrientes.

La actriz y cantante no dudó en hacer público su caso y en pedir solidaridad; en caso de que alguien encontrara sus carnets o tarjetas, pidió que se los acercaran al teatro Multitabaris.

“Hace una hora me robaron porta documentos con documentos y tarjetas. Caminando por Corrientes. De la mochila. ¿Si alguien los encuentra me los dejan en la boletería del Multitabaris? Corrientes 831. Gracias”, publicó.

Sandra Mihanovich denunció un robo que sufrió mientras caminaba por Avenida Corrientes

Teleshow se comunicó con la artista y ella minimizó el hecho publicado para no generar preocupación en sus familiares y amigos: “Nada importante. Abrieron mi mochila y me sacaron el porta documentos y nunca me enteré”.

Pero quien sí dio detalles de la situación fue su mánager, María Sánchez: “Sandra iba caminando por la Avenida Corrientes con su mochila. No se dio cuenta hasta que fue a buscar algo y ahí notó que estaba abierta, y faltaba su porta documento con toda su documentación. Ella se encuentra bien”.

Sandra Mihanovich participó del homenaje en “La peña de morfi” a Gerardo Rozín

El domingo 19 de marzo fue especial para Telefe y todos los seguidores de “La peña de morfi”; las emociones y las lágrimas ganaban protagonismo después de que cada artista actuara sobre el escenario armado o le dedicara unas palabras a Gerardo Rozín, el histórico conductor y productor del ciclo.

Fueron más de 50 artistas los que dijeron presente, entre ellos, Sandra Mihanovich, quien mirando al cielo soltó: “Estamos acá para vos, Gerardo. Y estamos en este escenario que estamos estrenando sin vos, pero con vos, siempre”.

Interpretó “Te abracé en la noche”, de Fernando Cabrera, un tema especial que la música grabó justo el mismo día que murió el periodista rosarino.

“Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva”, se escucha en los primeros acordes de la canción.