La ahijada de Sandra Mihanovich, Sonsoles Rey, se someterá a un tercer trasplante de riñón.

Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich, es conocida por que la cantante le donó uno de sus riñones hace diez años. Ahora, la mujer deberá someterse a un tercer trasplante y está en lista de espera para recibir la donación del órgano para mejorar su calidad de vida.

En el Día de la Donación de Órganos, Sonsoles fue como invitada al programa de Georgina Barbarossa y sorprendió a todos al exponer su caso. Además, brindó su testimonio para otras personas o familias que pasarán o pasaron por lo mismo.

Sonsoles Rey en "A la Barbarossa". (Foto: Captura de pantalla)

“Ahora estoy en diálisis esperando mi tercer trasplante. Mi primer trasplante fue en Bolivia. El segundo me lo había dado Sandra Mihanovich. Lo que pasó con ella fue un milagro porque fue la única que se fue a sacar sangre y fue mi donante”, contó la mujer en A La Barbarossa.

Y contó que fueron nueve amigos de ella a la clínica con intención de donarle un riñón, pero ninguno fue compatible, por lo que tendrá que aguardar hasta que encuentren el indicado.

“Siempre me culpé por estar enferma, pero ahora mi hermana está con lo mismo. Ella me sacó la culpa, porque en verdad es una unión entre padre y madre, unos ADN malos que le joden los riñones a las mujeres de la familia”, comentó al respecto. Rey.

Sandra Mihanovich y su ahijada, Sonsoles Rey.

Rey nunca se dio por vencida, incluso se la jugó por su sueño de ser madre, aún sabiendo que ponía su vida en riesgo. Pero tiempo después, las cosas se complicaron y recibió la noticia de que tendrá que pasar por el quirófano nuevamente.

“Los médicos me decían que el riñón de Sandra ya me venía con conflictos. Me internaron y me dijeron que necesitaba un trasplante urgente y una operación en el corazón”, explicó.

“La meditación me cambió la vida... yo no tomo medicación. Cuando me di cuenta de que funcionaba me metí en serio y empecé a estudiar metafísica”, aseguró.

Sandra Mihanovich le brindó su apoyo a su ahijada, Sonsoles Rey

En un momento de la nota, la producción contactó a Sandra Mihanovich, quien le brindó una vez más todo su apoyo y la felicitó por ponerse al hombro la lucha de la donación de órganos.

“La verdad es que me encanta verla en la tele, me encanta la fuerza que tiene la energía. Evidentemente Dios la ha puesto en este lugar para poder dar el mensaje que está dando. Para poder decir lo que siente y ser la voz de muchos que están en el mismo lugar que ella”, dijo la reconocida artista.

Sandra Mihanovich (Captura El Trece)

“Está buenísimo que hablemos de la donación de órganos porque como dice Sonsoles no es tan fácil ser donante. Hay mil personas que se mueren y solo 4 pueden ser donantes”, dijo con conocimiento, ya que ella le dio una oportunidad más para seguir viviendo.

