Confesión inesperada: María Leal contó cómo fue su romance secreto con Sandra Mihanovich

Este martes, en su nuevo ciclo del Nueve, Moria Casán recibió en su living a María Leal a su compañera del elenco “Brujas”, con quien habló de todos los temas.

Recordada por su inolvidable papel en ¡Grande, Pá!, la actriz relató su vivencia al quedarse viuda de Martín Rodríguez Mentasti en 1978 con quien tuvo dos hijos.

Luego, Leal comenzó una relación con una reconocida cantante argentina durante seis años y a la que no nombró durante la entrevista pero que, junto con la conductora, dieron a entender que se trataba de Sandra Mihanovich, también integrante del elenco de la exitosa obra teatral.

“Éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas. Jamás en la vida nada delante de nadie”, reveló Leal al tiempo que negó haber sido quien sugirió al productor para sumarla a “Brujas”: “Es importante decir que no fui yo quien sugirió a la chica para que esté”.

Moria para dejar en claro de quien hablaba comentó que es “una cantante maravillosa que donó un riñón”, dijo la conductora y junto con su invitada le enviaron un saludo pícaro a Marita (Novarro), actual pareja de Mihanovich.

María recordó que durante la relación con la artista, sus hijos no supieron de niños: “Los terapeutas me decían que yo tenía que esperar a que los chicos me preguntaran. Porque darle una información a un chico si no te pregunta es casi una agresión”, recordó María.

Para cerrar, la actriz aclaró: “Para el sexo no hay nada mejor que un buen pistoletazo, pero nunca estuve con una chica sin estar enamorada”.