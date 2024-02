Romina Uhrig habría ingresado a la casa de Gran Hermano a desestabilizar a Furia: las pruebas

El martes, los participantes de Gran Hermano recibieron una sorpresa al tener como invitada especial a Romina Uhrig, “la madre de la casa”. La ex concursante ingresó con un gran desafío pero en su primer día tuvo un fuerte cruce con Juliana, la concursante más polémica.

Luego de analizar su juego, Romina enfrentó cara a cara a Furia por sus actitudes en la casa y los fans de la deportista se manifestaron en redes, alegando que el ingreso de la ex diputada tendría como fin desestabilizar a Furia.

Romina Uhrig habría ingresado a la casa de Gran Hermano para desestabilizar a Furia

Las pruebas que demostrarían el verdadero propósito de Romina en Gran Hermano

Cuando la ex participante ingresó a la casa, todos los concursantes se mostraron felices de verla y la recibieron amablemente. Sin embargo, con el paso de las horas, algunos comentarios por parte de “la madre de la casa” no fueron bien recibidos por los hermanitos, provocando incómodas miradas y respuestas.

El mayor altercado ocurrió este miércoles, cuando Romina cuestionó el carácter de Furia dentro de la casa y la deporista reaccionó duramente.

El video del cruce entre Romina y Juliana se viralizó en las redes y muchos seguidores del reality opinaron que la ex Gran Hermano habría ingresado a la casa con el objetivo de desestabilizar a Furia, por los comentarios que le hizo.

“Creo que te cubrís con esa coraza de mala. No sé qué te habrá pasado en tu vida”, le comentó la ex diputada a Furia, a lo que ella le respondió que sus experiencias de vida no tenían relación con su carácter.

Sin embargo, Romina insistió y añadió un comentario que no agradó para nada a la deportista.”Tiene que ver mucho aveces. Cuando uno quiere mostrar algo, esa dureza, ese enojo es porque algo pasa”.

Otro de los polémicos comentarios de Romina hacia Juliana fue cuando la doble de riesgo salió al patio de la casa a fumar y la invitada le dijo “Vos nunca estás aca. Ves que sola te aislás”

Usuarios en las redes opinaron que Romina ingresó para desestabilizar a Furia

En las redes sociales, también se viralizó una frase que la ex Gran Hermano les habría dicho a los jugadores refiríendose a Furia. “Acá no gana el quilombero, el gritón. Acá gana el de buen corazón. Si ustedes piensan que un villano puede ganar se están equivocando”, expresó.

Sus dichos causaron gran revuelo en las redes sociales y hay quienes cuestionaron la estadía de Romina en la casa más famosa.