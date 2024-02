“Tengo muchas ganas”: Rosina no aguanta la abstinencia en Gran Hermano y Virginia le dio tips para satisfacerse

La falta de actividad sexual entre los participantes de Gran Hermano 2023 (Telefe) comienza a manifestarse. Rosina Beltrán expresó su malestar por la abstinencia y buscó consejo entre sus compañeros para aliviar la situación.

La conversación se desencadenó cuando Rosina compartió con sus compañeros la intensidad de sus deseos. “Tengo muchas ganas. No sé qué hacer. No me gusta nada que me pase esto. Necesito liberarlo. Tensión. ¡Me vienen unas ganas galopantes!”, expresó la uruguaya, revelando su desesperación por la situación.

Rosina de Gran Hermano

Bautista le sugirió que para las mujeres es más fácil encontrar momentos para la intimidad que para los hombres. “Dame un tip”, solicitó Rosina. “Tenés la cama, boluda, tenés varias opciones”, respondió el músico.

Rosina describió la sensación como un fuego incontrolable. “Es un fuego, fuego, fuego. ¡Que alguien me saque esto!”, exclamó.

Así ayudó Virginia a Rosina con tips para satisfacerse

Luego, al encontrarse con Virginia, la concursante buscó más orientación. “Estoy muy ‘horny’. Me vinieron ganas. Nunca me pasa esto. Quiero gritar, hacer algo, estoy tensionada. Tengo muchas ganas. Estoy reasexuada, pero ahora no. No da tocarme”, detalló a su compañera.

Virginia Demo ofreció una solución práctica. “Pensá en cosas que te calientan, en situaciones, y tratá de refregarte un poquitito con las piernas el clítoris”, sugirió explícitamente.

Confundida sobre dónde podía hacer esto sin ser observada, Rosina buscó aclaraciones. “¿En dónde? Acá te ven todo”, comentó. “Tiene que ser en la cama a la noche”, respondió Virginia.

Luego, Virginia sugirió que si la sensación persistía, hacer ejercicio podría ser útil. “Entrená, entrená, entrená”, planteó.

Además, compartió un último consejo que Rosina consideró interesante. “Pensá en situaciones que te calientan mucho. Refregá un poquitito el medio. Si no podés refregarte sola, porque no sabés, metete algo en el medio. Una remera, algo así”, sugirió Virginia.

Impactada por la sugerencia, Rosina preguntó si Virginia estaría dispuesta a hacer lo mismo en la casa. “Yo no, nunca hice nada porque yo estoy reasexuada”, respondió Virginia.

Para finalizar, Rosina compartió que ella también experimentaba esa sensación, pero no entendía por qué de repente le habían venido tantas ganas.