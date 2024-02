Emmanuel y Joel le jugaron una broma pesada a Furia en Gran Hermano y pidieron sanción

Esta edición de Gran Hermano se caracteriza por el conflicto, la tensión y la polémica debido a las actitudes y estrategias de juego que tienen los participantes. El pasado viernes, dos concursantes le jugaron una broma pesada a una de sus compañeras y desataron la indignación y el enojo en las redes sociales.

Los seguidores del programa pidieron sanción para Emmanuel y Joel por la actitud que tuvieron con Furia, quien quedó muy mal tras el episodio y su reacción se viralizó.

Furia reaccionó muy mal a la broma pesada que le jugadron Emmanuel y Joel

Emmanuel y Joel le hicieron una broma a Furia y esta rompió en llanto

El pasado viernes a la noche, los concursantes de Gran Hermano disfrutaron de una divertida fiesta reggae en el salón de usos múltiples (SUM) de la casa. Al terminar lo que pareció un divertido momento, Joel Ojeda y Emmanuel Vich dejaron encerrada a Juliana en el salón y se rieron de la situación.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver cómo ambos participantes cierran la puerta del SUM y se retiran mientras hacen gestos de burla a la cámara. Al parecer, la jugadora que se dió cuenta de lo que sucedió fue Agostina, quien les dijo seriamente “eso está prohibido”.

La actitud de Emma y Joel generó repercusiones tanto dentro como fuera de la casa, y los seguidores de Juliana pidieron sanción para ambos concursantes por dejar encerrada a su compañera.

La reacción de Furia tras quedar encerrada en el SUM de Gran Hermano

Luego de la broma pesada que Joel y Emmanuel le jugaron, Furia expresó su enojo por la situación y eligió a Martín Ku como su confidente. “A mi nunca nadie me llamó para nada. Se fueron todos de la fiesta y yo me quedé encerrada sola”, comentó afligida.

Martín le pidio disculpas a Furia por no darse cuenta de lo que ocurrió, y ella acusó a todos sus compañeros de ser egoístas. “Yo se que no lo hacen apropósito, pero no les interesa el otro, no les interesa si están todos”, expresó la deportista.

Horas más tarde, las cámaras de Gran Hermano captaron a Juliana llorando por la situación, motivo por el cual muchos seguidores del reality pidieron una dura sanción para Emmanuel y Joel.

Las divisiones en Gran Hermano son cada vez más evidentes y los conflictos aumentan día tras día. Por el momento, la producción no informó acerca de alguna sanción para los participantes pero todo indica que, tras lo sucedido, la próxima gala de eliminación será muy agitada e intensa.