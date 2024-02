Ximena Capristo le puso los puntos a Furia: “No me importa que me puteen"

Ximena Capristo es una de las fieles ex concursantes de Gran Hermano y desde que formó parte de la segunda edición del certamen, nunca más se alejó.

Actualmente es parte de La noche de los ex, y desde ahí a modo de debate y análisis, el enorme grupo de panelistas interactúan sobre lo que ocurre en la edición 2023 que ya mañana (22:30 horas por Telefe) despide a una nueva personalidad – la novena-.

Ximena Capristo apuntó contra Furia y analizó el juego.

En la previa de la gala, el pasado viernes, Capristo cuestionó a la Furia Scaglione después de hablarle a los gritos a Santiago del Moro, conductor del reality más visto de Argentina, cuando anunciaba la placa definitiva tras la decisión de Martin Ku, líder de la semana.

“Todo el mundo compara a Cristian U con Furia y no creo que sea así. Ella es una mujer muy agresiva y no me importa que me puteen desde las redes”, comenzó diciendo Ximena en el programa, a modo de defensa al conductor del reality de supervivencia.

“La vi agresiva y hablar arriba del conductor. Esto es un programa de televisión, no es cualquier cosa y al conductor hay que respetarlo”, agregó la Negra Capristo, para sorpresa de sus compañeros que nunca la habían visto así.

Finalmente, Ximena Capristo cerró con un contundente análisis de la placa luego de que Ku salvará a la concursante más polémica: “La perjudicada acá de todo esto, ¿saben quién es? Agostina porque todos los que iban en contra de Furia van a querer sacarla a ella. Es lo que yo creo”.

De ser cierto el análisis de la amiga de Silvina Luna, Furia perdería a su última aliada de “Las furiosas” y quedaría sola dentro de la casa más famosa del país.