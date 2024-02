Quién ganó la prueba de líder en Gran Hermano: así fue la emocionante definición

Nicolás se alzó con la victoria en la prueba de líder en Gran Hermano, marcando su primera vez en este rol y desatando un frenesí de celebraciones en la casa.

La competencia, que se llevó a cabo este martes 27 de febrero, fue una prueba de concentración y memoria, desafiando a los participantes en un laberinto donde debían buscar dos pelotas ocultas.

Este desafío individual no solo otorga inmunidad contra las nominaciones, sino también la oportunidad de agregar a un jugador a la placa, evitando así su eliminación en la próxima gala de expulsión.

Entre los finalistas se encontraban Nicolás, Joel, Catalina y Lisandro, pero fue Nicolás quien se destacó con un tiempo de un minuto y 19 segundos, ganando el título de líder de la semana.

La noticia fue recibida con gran alegría por parte de sus compañeros, quienes lo felicitaron efusivamente, especialmente Martín Ku, quien lo abrazó con fuerza. “Por fin, tenía muchas ganas de ganar”, expresó Nicolás, emocionado por su logro.

Santiago del Moro, conductor del programa, elogió el esfuerzo de los finalistas y brindó consejos al nuevo líder.

Nicolás es el nuevo líder en Gran Hermano

“Los quiero felicitar a los cuatro, lo dieron todo... A lo mejor parece fácil desde acá afuera, pero muy bien los cuatro”, dijo antes de dirigirse a Nicolás.

“Vas a tener un gran poder entre tus manos esta semana, no lo hables con nadie, no pises el palito. Ya sabés de qué se trata esto, ya no sos un novato. Fijate qué cartas y qué estrategia vas a usar de acuerdo a cómo quede conformada la placa de mañana”, le comentó.

Isabel fue sancionada por Gran Hermano, al borde de la expulsión

Isabel De Negri, a pocos días de volver, recibió una dura sanción por parte del Big. La sexagenaria incumplió una regla fundamental para los concursantes nuevos y el supremo le hizo un severo llamado de atención que podría llevar a una eliminación en los próximos días.

Los participantes tienen prohibido contar algún dato del exterior que pueda influir en el rumbo del juego.

Sin embargo, este martes Isabel rompió las reglas al brindarle información del afuera a Lisandro. Como parte de su estrategia, la sexagenaria se acercó a Licha y le dio un mensaje con datos del exterior.

“Acordate de la película ´No todo es lo que parece´. Pero usá la cabeza por favor te lo pido. Es un mensaje”, le dijo Isabel al joven de Lomas de Zamora

Lisandro se dio cuenta de la actitud de su compañera y le advirtió que no se arriesgara a dar mensajes de afuera. Sin embargo, la participante desafío las reglas y movió los labios pronunciando “Mili”, el cual es el nombre de la novia de Licha.

Al comprender que se trataba de un mensaje de su novia, Lisandro le insistió a Isabel para que no incumpliera las reglas, a lo que ella le dijo “No es un quilombo, es un mensaje”.

La actitud de Isabel tuvo graves consecuencias y, debido a que rompió la regla más importante tras su regreso, Gran Hermano la dejó en evidencia frente a toda la casa y le aplicó un severo castigo. Esta semana Isabel:

-Quedó nominada

-No podrá votar

-No podrá ser salvada por el líder