La práctica tóxica de Rosina en Gran Hermano que puso en peligro su vida en la casa

La falta de acceso libre a dulces o golosinas en la casa de Gran Hermano llevaron a Rosina a una práctica peligrosa para su salud, por lo que recibió un llamado de atención de parte del supremo. Fue Furia quien le hizo llegar el mensaje, con el fin de que su compañera deje de hacerlo para evitar problemas en el corto o largo plazo.

En redes circuló un video en el que Furia le advierte a Rosina que debe dejar de comerse las “bolitas” de los cigarrillos, los que vienen en los convertibles. Según ella explicó, es una práctica que fue idea de Lucía y que se las comían como “caramelos”.

Este tipo de cigarrillos tienen en su filtro una o dos cápsulas con un sabor que el fumador decide si las presiona para obtener un líquido que mezclado con el humo le da un sabor X a ese humo. Los sabores son variados, el más común es el de menta, pero también vienen de sabores de frutas.

“Rosina me llamaron del confesionario y me pidieron por favor, explícitamente, que no te comas mas las pelotitas que son tóxicas”, le advirtió Furia a su compañera. Sorprendida, Catalina intervino en la charla: “¿Qué pelotitas te estas comiendo Rosi?”.

“Eso nos enseño Luchi encima”, dijo Zoe. Y Rosina explicó con qué fin se los comían: “Sí, son caramelos”. Sorprendida ante la respuesta de la jugadora, Furia resaltó que eso no es una golosina.

Es que a falta de golosinas, ya que no pueden comprar ciertas cosas en el supermercado porque no llegan con el presupuesto, las chicas se comían la cápsula que viene adentro de los cigarrillos y fingían que era un “caramelo de menta”.

Rosina rompió las reglas al ver a su mamá en el “congelados”

Rosina Beltrán fue la primer jugadora de la noche en vivir el ingreso de un familiar, sin embargo, rompió las reglas y fue sancionada por el Big.

Rosina, quien rompió en llanto al ver a un familiar muy cercano ingresar a la casa. Sin poder moverse, la uruguaya vivió un emotivo momento al ver a su mamá Fabiana quien la abrazó y le habló.

“Que lindo verte acá. Estás hermosa. Estoy feliz de verte acá, lograste lo que siempre soñaste”, le dijo Fabiana a su hija Rosina. Sin poder contener las lágrimas, la uruguaya miró a su mamá, quien la abrazó para tranquilizarla y darle todo el cariño que hace dos meses no podía entregarle.

Finalmente, la mamá de Rosina se despidió de su hija pero ella incumplió las reglas y le preguntó por su gatita, Mágica. Su mamá no le respondió y se retiró de la casa dejando a su hija en un shock emocional.