Qué pasó con Tomás Holder y por qué es tendencia: las declaraciones del ex Gran Hermano

Tomás Holder es tendencia en Twitter porque se viralizó un video prohibido de él con una influencer. El joven, que participó de Gran Hermano y fue el primer eliminado, se filmó manteniendo relaciones con una mujer, se filtró y asegura que no fue él quien lo distribuyó.

Holder tomó protagonismo en las últimas semanas por ser uno de los primeros confirmados para el Bailando 2023. Pero volvió a ser noticia y esta vez por un video íntimo que dio qué hablar en redes sociales y su nombre fue tendencia en Twitter.

El video dura un minuto y 33 segundos, se puede ver al tiktoker en pleno acto sexual con una joven en la cama. El influencer rosarino filma con el celular y se preocupa por hacer las mejores tomas del momento íntimo.

La filmación de un minuto y medio empezó a replicarse por Internet.

Muchos jóvenes recibieron el video de Holder junto a la influencer, Aguz Tana, y lo reenviaron a través de WhatsApp, fue así que en pocas horas se viralizó y en las redes comenzaron a circular memes al respecto.

Tomás Holder dio la cara y habló del video que se filtró en el que tiene relaciones sexuales con una mujer

Luego de que su nombre tomó trascendencia, sobre todo en la red social del pajarito, Holder salió a hablar en un video y aseguró que no le molesta que ese clip circule, pero lo incomoda por el hecho de que hay muchos menores que lo siguen por su contenido.

“Quería salir a aclarar un par de cosas que me estuvieron llegando. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona y la gente me pregunta si lo subí yo... gente yo no lo subí, no subiría algo así”, comenzó diciendo el influencer.

“¿Me molesta? no. A mi no me molesta porque soy muy partidario de que el cuerpo es arte, el cuerpo humano. No es nada malo, es sexo y es algo normal”, aclaró.

“Sí me molesta que al tener seguidores más chicos y que vean eso de mi parte, quizás no me hagan sentir del todo cómodo. Les pido perdón por tener que ver eso o si se ofendieron”, explicó acerca de la incomodidad que le generó. Y cerró polémico: “Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”.

Qué dijo Aguz Tana, la joven que protagoniza el video con Tomás Holder

Aguz Tana, conocida como La Tanita, es creadora de contenido explícito pero aseguró que no fue ella quien viralizó ese video. En sus historias aclaró que ella usa marca de agua en sus fotos y videos subidos de tono, por lo que este no fue distribuido con su consentimiento.

“La verdad es que no esperaba que se filtre el video y me sorprenden la manera en la que se viralizó. Lo mandaron por WhatsApp en modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular”, comentó en sus historias de Instagram. “Y juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”, aclaró la joven.