Tomás Holder realizó un descargo tras ser escrachado por conducta inapropiada con menores: “Tengo una reputación impecable”

Tomás Holder fue el primer eliminado de la última edición de Gran Hermano, quien se convirtió en el centro de la polémica al ser denunciado por una actitud inapropiada con menores de edad.

Todo comenzó en las últimas horas cuando se viralizó un video en redes sociales donde se lo puede observar al influencer en Uruguay donde pasó por el frente de un concurrido colegio local donde se lo puede escuchar decir: “Joaco, cómo estás, ¿mirá dónde voy a venir a buscar chicas? Chanan”.

Tomás Holder visitó Alberdi y alentó al Pirata.

La difusión de este material audiovisual se viralizó entre los estudiantes del colegio y despertó la preocupación de los padres que denunciaron ante las autoridades del instituto, motivando la investigación interna y el envío de un comunicado sobre este incidente.

Tomás Holder

El contundente descargó de Holder tras las denuncias

Tomás Holder se enteró de esto y realizó un fuerte descargo en sus redes sociales: “¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, me levanto y veo esas noticias que me dan mucho por las pelotas. Más que nada porque saben que fue en chiste, que siempre hice ese personaje en TikTok de situación de menores...”, dijo en sus historias de Instagram.

Después explicó a sus fans y a la gente que lo escrachó el contexto del video: “Hace un mes y pico, yo estaba en el auto con una amiga uruguaya que tiene un hijo, Joaquín, que es chiquito, debe tener 11 o 12 años, que me pidió un video a modo de chiste y lo hicimos”.

Tomás Holder

“Me molesta mucho que siempre quieran hacerme quedar mal o como la mala persona, cuando no lo soy. Más que nada salgo a aclarar porque esto sí me parece que es un tema que puede ensuciarme bastante y no estoy dispuesto a ensuciarme por algo que fue en tono de chiste, entre familia, entre amigos que saben que tengo una reputación impecable”, cerró Holder, y en la historia siguiente mostró el chat con su amiga.