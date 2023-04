Tomás Holder confesó en vivo infidelidades a su última novia: “Fui un asco, se está enterando ahora”

El reconocido influencer y youtuber Tomás Holder, ex Gran Hermano, se encuentra en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones en el programa “Desayuno Americano” de la conductora Pamela David.

Durante el programa, Holder aceptó haber sido infiel a su última novia, asegurando que se dejó llevar por sus deseos y que no fue capaz de resistirse a la tentación.

“Yo estaba enamorado y he sido infiel, más que nada porque tenés deseos”, soltó Holder. Ante la pregunta de Natalie Weber de si es adicto al sexo, respondió: “Sí, todos los días.”

Luego Pamela David quiso saber si repetía en las mujeres con las que se acostaba. “Con cualquiera no estoy, pero sí, no me gusta repetir. Una vez que estoy, chau”, aseguró Tomás. “No me gusta acostarme con una persona más de una vez”, agregó.

Y para sorpresa de todos, ante la consulta de Natalie Weber si había sido infiel alguna vez, Holder lanzó: “Si metí los cuernos en la última relación. Fui un asco. Fui asqueroso. Le fui demasiado infiel”.

Tomás Holder y su exnovia Paula Balbi.

Pamela preguntó si la había lastimado e, insólitamente, Tomás dijo: “No la lastime porque no se enteró. O sea, se está enterando ahora.”

Tomás Holder es el primer confirmado para el Bailando 2023

Marcelo Tinelli regresa a la televisión y lo hará con el Bailando 2023, que por primera vez saldrá al aire por América TV. El legendario conductor está preparando el regreso de uno de sus éxitos y ya se conoció el nombre del primer convocado.

Fue Ángel de Brito quien reveló la identidad del primer personaje que se suma a la pista. Al final del programa de este miércoles contó que Tinelli tendrá en la pista a Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano.

El joven tuvo un corto paso por la casa más famosa del país, aunque regresó y formó parte de la final, haciendo campaña para Julieta Poggio. Allí, su imagen creció, ya que se mostró diferente a sus primeros días en el reality, del que se fue con un gran porcentaje de votos.

Marcelo Tinelli lanzará Bailando 2023 por América

Previo a su ingreso a GH, Holder era conocido en TikTok por sus videos y contaba con un importante número de seguidores, pero no le fueron fieles a la hora de ayudarlo a seguir en el juego.

Ahora tendrá su revancha en otro reality, ya que formará parte de la edición 2023 del Bailando. En un video, aseguró que quiere bailar con Jimena Barón, algo que De Brito descartó por completo por los compromisos laborales que la cantante tiene para este año tras el lanzamiento de su último disco, Mala Sangre.

Habrá que esperar para conocer los nombres de los otros participantes, aunque podría haber más exjugadores de Gran Hermano. Es que Tinelli y el Chato Prada expresaron su deseo de tener en el programa a Julieta Poggio, que es bailarina, y a Alfa, quien fue uno de los personajes más fuertes del reality de Telefe.