Tomás Holder se mostró triste por pasar solo el Día de los Enamorados y tomó una decisión que preocupó a sus fans

Este 14 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día de los Enamorados, una fecha en donde millones de personas muestran su amor a la persona que aman. En este contexto, Tomás Holder apareció en sus redes mostrando su tristeza por pasarla solo en esta fecha.

Recordemos que el influencer lleva casi dos meses separado de su ex, Paula Balbi y realizó unas publicaciones en sus historias de Instagram, donde posee más de 506 mil seguidores, que preocupó a todos.

Tomás Holder y Paula Balbi se separaron (Foto: Instagram)

“Y llegó el 14 nomás. Un día como hoy tendría que ser diferente para mí, pero otra vez vuelve a hacer otro más del montón. Valoren mucho a su pareja, cuídenla, respétenla y sobre todo amen de verdad, hoy en día ya casi nadie logra eso. ‘Amar de verdad’, no se trata de ser fiel cuando todos te ven... sino de serlo cuando nadie lo hace”, arrancó Holder diciendo en una historia.

“No se trata de subirle una foto hoy diciendo ‘te amo’, se trata de hacerlo cada mañana cuando te levantes. Vos que me leés y tenés la suerte de estar acompañado, cuidá esa relación, cuidá a esa persona y no tires todo a la basura por un momento de calentura y ya. Ese momento desaparece, la persona a tu lado no. Feliz 14, gente”, concluyó el influencer en su posteo.

Tras romper con Balbi, este tiktokero se mostró sumamente enamorado de la modelo Camila Mallo en Punta del Este, pero lo cierto es que esta relación no prosperó y ahora disfruta la soltería.

Holder escribió por el día de los enamorados.

Tomás Holder comunicó que abandona las redes sociales

Esto no fue todo lo que comunicó Tomás Holder, ya que a través de un video, encendió las alarmas de todos los fans y reveló que iba a ponerle un freno a su exposición mediática hasta sentirse mejor.

“Grabo esto para todos mis seguidores, quería decirles que por un tiempo voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien. Y bueno quería mantenerlos informado. Voy a mejorar”, comenzó el joven.

“No se preocupen que estoy bien. Volví a mi ciudad, estoy en casa, con gente que me quiere y en familia. Les mando un beso a todos”, cerró Holder, comunicando que se va a resguardar en Rosario junto a su familia.