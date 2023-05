La reacción de Tomás Holder después de que se le filtrara el video íntimo: “Unas ganas de que me sientas”

El influencer Tomás Holder protagonizó una gran polémica este miércoles al filtrarse un video explícito suyo teniendo relaciones sexuales. El video, que se difundió rápidamente por las redes sociales, muestra al ex Gran Hermano grabando con su celular mientras se encontraba en la cama con una joven morocha.

A pesar de las críticas y comentarios negativos que recibió por parte de algunos usuarios, Holder no pareció sentirse afectado por la situación y publicó en su cuenta de Instagram un meme en el que se burla de las repercusiones del video.

“Unas ganas de que me sientas como lo sienten a Holder”, fue la insólita frase que eligió el influencer para acompañar el meme. El posteo provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la actitud de Holder ante la difusión del video.

El influencer se tomó con humor la filtración de su video.

El video de Tomás Holder generó una gran cantidad de comentarios y críticas en Twitter, donde muchos usuarios expresaron su descontento y sorpresa por la actitud del influencer. Sin embargo, Holder no pareció prestarle atención a las críticas y se mantuvo activo en su perfil de Instagram durante todo el día.

Hasta entonces, podemos decir que el propio Holder se tomó la situación como natural y divertida. Lejos de generar polémica, Tomás decide afrontar la situación, por otro lado.

Los memes del video de Tomás Holder

Además de los mensajes de sorpresa y shock por el video de Tomás Holder, las redes sociales se inundaron de memes y bromas sobre el ex Gran Hermano. Los usuarios no dudaron en aprovechar la situación para hacer parodias y chistes, en su mayoría burlándose del influencer y su deseo de ser famoso a cualquier costo.

Incluso, algunos memes se centraron en el hecho de que Holder se encontraba filmando el momento íntimo, mostrando su obsesión por grabarlo todo y por conseguir la atención de sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de todas las críticas y las burlas, el influencer pareció tomarlo con humor y compartió en su perfil el meme que hizo referencia a su fama en las redes sociales.

La filmación de un minuto y medio empezó a replicarse por Internet.

