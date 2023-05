Ariel de Gran Hermano festejó su cumpleaños y tiró la casa por la ventana: quiénes lo acompañaron

Tras el éxito de Gran Hermano, sus ex concursantes han dado mucho que hablar, tanto por sus internas, sus relaciones amorosas o por las amistades que se llevaron.

Una muestra de que las malas vibras no fueron solo parte del juego, fue el festejo de cumpleaños de Ariel, uno de los participantes que en su corta estadía – ingreso a mitad del certamen- se ganó el afecto de todos.

Para festejar su natalicio, el parrillero de la casa más famosa del país se puso el saco de súper anfitrión y armó una fiesta en un inmenso salón en donde compartió la noche del miércoles con varios de los “hermanitos”.

El agasajo tuvo de todo: servicio de catering, bebidas, música y vestimenta de gala. Pero como sucedió en el reality, no siempre las cosas son tan armoniosas como pintan ser y más de una polémica se instaló al conocerse quiénes no fueron invitados.

Los que no se perdieron la fiesta de “Big Ari” fueron Nacho Castañares, Lucila “La Tora” Villar, Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina, Agustín Guardis, Maximiliano Giudici, Alexis “El Conejo” Quiroga, Coti Romero, Mora Jabornisky, Juliana Díaz y Camila Lattanzio, que asistió con su hermana Florencia.

Ariel festejó su cumpleaños y tiró la casa por la ventana

Por otro lado, hubo famosos que también se acercaron como es el caso de L- Gante y Brian Buley, que bailaron hasta largas horas de la madrugada.

Quiénes no fueron al cumpleaños de Ariel Ansaldo

La fiesta de Ariel tuvo a varios hermanitos bailando y a muchos ausentes, como el caso de Juan Reverdito, María Laura Álvarez, Martina Stewart, Tomás Holder, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Walter “Alfa” Santiago.

Martina aclaró que no podía ir por estar de viaje, al igual que Marcos, quien se encuentra en su Salta natal disfrutando de ser el flamante campeón.

Alfa, por su parte soltó días atrás una picantísima frase en donde explicó que no se reunía con quienes no tenía afecto y profundizó la disputa post Gran Hermano. Del resto de los ausentes, no se conoce el motivo del faltazo.