Qué pasó con la Mole Moli: vuelve a estar muy complicado judicialmente

En las últimas horas, solicitaron la detención urgente de La Mole Moli tras el fuerte relato de su ex, Marta Galiano.

La solicitud de detención inmediata para Fabio La Mole Moli ha generado un nuevo movimiento en el ámbito judicial, tras el dramático testimonio brindado por su ex pareja, Marta Galiano, quien denunció la violencia de género que habría sufrido a manos del ex boxeador.

Esta solicitud ha sido planteada por la abogada querellante, quien insiste en la necesidad urgente de aplicar medidas coercitivas ante la presunta falta de cumplimiento por parte de Moli de las restricciones impuestas por la Justicia.

Marta “La Negra” Galiano, la exesposa de la Mole Moli.

La historia de violencia entre Fabio La Mole Moli y Marta Galiano data del año 2019, cuando Galiano realizó la denuncia correspondiente.

Tras un proceso judicial, en el año 2023, Moli fue condenado a una pena de 2 años y 8 meses de prisión, aunque sin efectivo cumplimiento, debido a que la condena no superaba los tres años.

Sin embargo, según relata Galiano, el ex boxeador no estaría respetando las medidas perimetrales impuestas por el tribunal.

En una emotiva entrevista para el programa “A la tarde” de América Tv, Marta Galiano compartió su desgarrador testimonio, donde expresó su angustia al saber que Moli se habría mudado a tan solo 50 metros de su residencia.

“Ya no sé qué hacer, a él no le importa la Justicia. La tengo a media cuadra y no puedo ver a mi hija”, reveló Galiano visiblemente afectada, recordando los difíciles momentos que vivió durante su relación con La Mole.

El periodista Diego Esteves detalló el reciente accionar policial respecto a Moli, indicando que la Fiscalía General de Córdoba solicitó su comparecencia de manera inmediata ante la Justicia de Río Segundo.

Marta Galeano, "La Negra", exesposa de La Mole MOli. (La Voz / Archivo)

Esteves señaló que las autoridades judiciales revisaron la validez de las restricciones impuestas a Moli, particularmente la distancia perimetral, corrigiéndola de 200 a 50 metros, tras constatar que ambos vivían a una distancia menor.

La cronista Ivanna Martin amplió la información al respecto, revelando que la abogada Mariana Montalto ha solicitado la detención urgente de La Mole Moli, generando un gran impacto en la provincia de Córdoba.

Además, se menciona la posible realización de un allanamiento en la residencia de Moli, respaldado por imágenes de cámaras de seguridad cercanas a ambos domicilios.