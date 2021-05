La nueva vida de La Mole Moli: trabaja como albañil y no guarda buen recuerdo de Marcelo Tinelli

Lejos de los flashes que supo tener, tanto en su carrera de boxeador como de participante del “Bailando por un Sueño”, Fabio “La Mole” Moli reapareció con duras declaraciones. En una entrevista para la radio cordobesa FM Radio, República de Morteros, y habló sobre su situación actual: “Estoy trabajando en la construcción, mi profesión antes del boxeo era la de albañil”.

“Con esto del Coronavirus no hay presencias no hay teatro, no había nada y me tuve que poner a laburar de vuelta en la construcción. Es una profesión que siempre me encantó. Trabajo con mi familia y vivo feliz” Declaró el ex boxeador.

La Mole supo ser campeón argentino y sudamericano de boxeo y cuenta que “Me faltó el título del mundo para consagrarme como un grande”. A pesar de esto el reconocimiento no le llegó por su deporte favorito, sino por haber sido ganador del concurso televisivo Bailando por un sueño 2010 y también del Cantando 2012.

Respecto de la relación con el conductor Marcelo Tinelli, contó: “Para mí, estar con él fue como un laburo más, como tratar con un patrón. Nadie me dijo lo que tenía que decir, yo decía lo que pensaba en ese momento y gané el Bailando y el Cantando, nadie me compraba, yo hacía lo que sentía. Pero Tinelli se portó muy mal”.

“Tuve la suerte de estar con él y decirle lo que sentía. La verdad que, si me preguntás, a mí que me chupe un huevo Tinelli. Me dolió mucho lo que hizo” sentenció La Mole.

La Mole Moli y Marcelo Tinelli en épocas del Bailando. Tiempo después el ex boxeador demandaría al conductor por calumnias e injurias. Gentileza

Tiempo después de su paso con Showmatch el ex pugilista demandó al conductor oriundo de Bolivar por Calumnias e injurias, juico que resultó favorable para La Mole. Sobre los motivos por los que lo demandó, aseguró que fue “para demostrar mi inocencia”. " El primer año fue hermoso, pero después se metió conmigo y los galgueros. Me acusó de pegador, maltratador y asesino de perros. Entonces, me dolió mucho y yo sabía lo que era, la crianza que me dio mi padre y mi madre”.

Y concluyó: “Cuatro años después de ganar el Bailando pasé a ser una mugre, no solamente para Tinelli, sino para mucha gente”. “Para muchos parecía un asesino. Son cosas que me molestaron y dolieron mucho”, concluyó.

Al finalizar la entrevista, reveló que no se arrepiente de nada en la vida: “No maté, no violé, no robé; la única cosa que me arrepiento es de no haberme hecho una mansión. Hoy ni en pedo hago una casa, plata que agarro me voy con mi hijo a las carreras de bici, no hago más una casa”, sintetizó.