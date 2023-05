Marta “La Negra” Galiano se quebró al relatar el calvario que vivió con su ex, la Mole Moli

La Mole Moli y su exesposa, Marta “La Negra” Galiano, un tiempo enfrentados. La mujer lo denunció por violencia de género y en Intrusos se animó a hablar del calvario que vivió por el boxeador, padre de sus hijos, con quienes no tiene relación.

“La Negra” como todos la conocen, brindó una extensa nota al programa que conduce Flor de la V y dejó a todos consternados al relatar cómo fue su vida junto al cordobés. En diálogo con el equipo, Marta reveló que los episodios de violencia arrancaron cuando el boxeador dudaba de la paternidad de su hija, Marina.

“Empezaron los golpes cuando me decía que Marina no era su hija. Hay golpes marcados en toda la casa”, dijo la mujer desde la cocina de su casa en un móvil en directo con el ciclo de AméricaTV.

Luego, le preguntaron si en algún momento se le cruzó por la cabeza atentar contra la vida de Eduardo Fabio Moli y sorprendió al confesar que pensó en ella quitarse la vida porque ya no toleraba la violencia que el boxeador ejercía sobre ella.

“No, jamás, nunca. En ese sentido no... Yo sí pensé en quitarme la vida porque estaba cansada. Eso que dicen que tomaba alcohol, era para no ahorcarme. Ahora dicen que soy alcohólica, pero ellos no saben lo que viví esos tres meses acá adentro”, confesó la mujer, sin poder contener las lágrimas.

Marta “La Negra” Galiano habló de la traición de sus hijos, quienes eligieron a la Mole Moli

Luego, se mostró dolida y rompió en llanto al contar que no tiene relación con sus hijos. “Ahora estoy sola con la gringa. Yo no estoy en contra de ellos, me duele porque ellos lo vivieron conmigo acá adentro, pero eligieron al padre y espero que algún día se den cuenta”, dijo la mujer.

Fabio “La Mole” Moli habló con "Intrusos". (Foto: Captura de pantalla)

“Lo que más me duele es que no tenga relación con la Gringa, ella no tiene la culpa de nada”, añadió sobre su hija, a quien el boxeador no reconoce como propia.

“Yo a él siempre lo acompañé, jamás lo traicioné ni le falté el respeto, siempre estuve a la par, durante 30 años, hasta que nos separamos estuve con él... después de denunciarlo hasta le seguía limpiando la casa”, cerró.

La Mole Moli y La Negra, cuando eran pareja.

Seguí leyendo