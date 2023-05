Nicole Neumann y el posteo animalista que parece ser una indirecta para Pampita

En las últimas horas, Nicole Neumann publicó una intrigante publicación en su cuenta de Instagram, lo cual despertó rápidamente el interés de sus seguidores. Entre letra y letra, los fans interpretaron sus palabras como una velada alusión dirigida a Pampita.

Nicole Neumann deslumbró con su strapless.

La reconocida conductora de televisión había rechazado firmar una petición promovida por Mar Tarrés. La misma buscaba impulsar la construcción de un hospital veterinario de acceso público en la provincia de Córdoba.

Pampita

En medio de todo este revuelo que tiene como sede principal las redes sociales, la famosa modelo que se caracteriza por ser animalista posteó una imagen en su cuenta de Instagram y generó dudas entre los fanáticos de la farándula. “El animal tiene, como tú, un corazón que siente. El animal conoce, como tú, la alegría y el dolor. El animal tiene, como tú, el derecho a la vida”, expuso con una imagen.

Posteo de Nicole Neumann.

Sin lugar a dudas, es de sumo conocimiento que la blonda es protectora de animales y hasta se hizo vegetariana por esa misma razón. En paralelo a esto, Nikita tiene un gran lugar, situado en Cardales, donde conviven una diversidad de animales que incluyen gallinas, tortugas, gatos, ovejas, caballos, ponis y gansos. Estas criaturas disfrutan de un entorno libre de los humanos y cualquier forma de maltrato. Tanto Nicole Neumann como sus tres hijas se ocupan personalmente de garantizar su bienestar y asegurarse de que se encuentren en óptimas condiciones.

Nicole Neumann sorprendió al contar que sufrió abusos en los comienzos de su carrera como modelo

Una vez que se dio a conocer la denuncia realizada por Lucas Benvenuto a Jey Mammón, muchas celebridades hablaron al respecto y dieron detalles de casos similares. Sobre esto, habló Nicole Neumann y confesó algo que sorprendió a muchos.

En una ocasión particular, un notero le consultó: “Vos empezaste de muy chica, ¿te tocó vivir algún episodio así (de acoso o abuso)?”.

Nicole Neumann mostró su nuevo nail art que es tendencia

Ante la pregunta, la blonda no se negó y contestó lo justo y necesario. “Sí, viví varias situaciones que, en ese momento, no se hablaban o no se planteaban de esa manera. Uno tal vez no se daba tanta cuenta. Igual sí, mi mamá tuvo que parar a varios personajes grandes. Pero bueno, sí”, reconoció la ex de Fabián Cubero

