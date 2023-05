Nicole Neumann posó recostada a la orilla de una playa brasilera y deslumbró con su abdomen de acero

Nicole Neumann hizo alarde de su belleza y posó en unas fotografías que pusieron en primer plano todo su estilo y también su belleza en unas fotografías en las que posó al borde de la playa.

La modelo argentina es sumamente reconocida por su figura esbelta y su innegable elegancia, deslumbró a sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde posee más de 1.9 seguidores con su look y su increíble actitud.

Con diversas poses, la propia Neumann demostró una vez más por qué es considerada una de las mujeres más bellas de Argentina y una referente en el mundo de la moda. Fueron las playas de Brasil quienes atestiguaran toda su hermosura.

“Quien no ama la playa ???? Ojo , ya les conté que también amo el otoño … pero una escapadita al mar no viene nada mal!”, fue el mensaje que la propia Neumann dejó en la casilla de descripción de este posteo que cosechó muchísimos likes, pero que no pudimos ver la suma totalitaria, ya que la modelo eliminó el recuento de me gusta.

Entre la vestimenta y accesorios, Nicole posó con una bikini negra de lentejuelas estilo bandeau y tiro alto, con un turbante para playa y accesorios de color dorado tales como aretes, cadenas y pulseras.

Nicole Neumann mostró su físico con una bikini que le marcó todo

Nicole Neumann se encuentra desempeñando funciones en el programa de El Trece “Los 8 escalones del millón” y allí se la pueden observar luciendo los más increíbles atuendos en las redes sociales donde causa un gran impacto entre todos sus fans.

Esta famosa de 42 años mostró su increíble figura en su cuenta de Instagram y se enfundó en una bikini total black que se llevó todas las miradas de sus fanáticos.

La super modelo se sometió a una sesión de fotos que fue muy comentada por sus seguidores, quienes la llenaron de elogios y halagos por su increíble belleza y estilo. Claro está que con cada look que luce, la modelo demuestra su increíble talento para la moda y su capacidad para sorprender y maravillar a todos los que la rodean.

