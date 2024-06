Daiana San Román, la mujer que conducirá los destinos del boxeo mendocino: “Nos interesa que los chicos suban en condiciones”

Con la llegada de Daiana San Román, a la titularidad de la Federación, el boxeo mendocino, después de un largo tiempo renueva sus expectativas.

Es que histórica entidad de calle Mitre, que en diciembre cumplirá un siglo de vida, por primera vez está presidida por una mujer. En una lista única presentada, la “China” San Román fue electa.

Esta kinesióloga de 36 años, oriunda de Neuquén, llegó a los 19 años a Mendoza para estudiar y, en 2017, hizo su debut como amateur de la mano del entrenador, Roberto Alaniz.

San Román, como aficionada, realizó pocos combates, pero nunca más se alejó del boxeo y desde que la Federación fue recuperada en 2022, luego de ser desafiliación de la Federación Argentina (FAB) en junio de 2019, estuvo ligada a la comisión que encabezaba Sergio Carreño, el que hace 20 días le cedió el mandato.

Con un grupo nuevo de directivos, San Román comenzó su gestión llena de proyectos para lo que resta del año: “Venimos trabajando desde hace dos años. A mí me convocaron después para empezar a trabajar con Sergio Carreño. Fuimos haciendo una nueva organización de todo lo que era la Federación porque se la encontró en una situación. Una vez que empezamos a trabajar en conjunto generamos comisiones de técnicos, jueces y empezamos a armar los diferentes festivales. Una vez que logramos mantener un orden institucional, empezamos a ver que todo esto funcionaba, pero nos faltaba lo más importante: el orden de papeles, que se logró después de dos años. A principio de año logramos tener nuestro certificado de vigencia y a partir de ahí necesitábamos un nuevo presidente para que tomara las riendas de la Federación”, comentó la flamante directiva.

- ¿Eso porque Carreño estaba con problemas personales?

- Sí, pero además, más allá de los problemas personales que él tenía, la realidad es que el trabajo que hay detrás de todo esto, que él lo empezó con su Comisión, es muy grande. Necesitábamos el apoyo de más gente que colabore para la organización de la Federación. Yo me sumé, por decirlo de alguna manera, como directora deportiva y me encargaba de todo lo que es la organización en cuanto a deporte específico. Empezamos a generar no solamente orden institucional, sino a capacitar gente y escuelas, como la de técnicos, a cargo de Federico Guiñazú, quien asumió los cursos de director técnico recreativo. Después, el técnico recreativo pueden hacer el de técnico del provincial, que permite subir boxeadores a un ring.

- ¿Cómo se dio esto de ser la presidenta de la Federación?

- Generar esas capacitaciones nos permitió tener más gente participando en todo. De allí surgió que entre todos los técnicos y dirigentes me propusieron si quería estar al frente de la FMB. A mí nunca me veían, siempre estuve ayudando, siempre me gustó mantener un perfil bajo.

- ¿Cómo llega el boxeo a tu vida?

- A los 6 años me fui a vivir a Río Negro, conde comencé a entrenar con el boxeo a los 16 años. Después me dediqué al básquet y estuve en la Selección Provincial seis años. En el último año fui delegada y aprendí mucho. Me vine a estudiar a los 19 y, después comencé entrenar en la Federación Mendocina y, gracias Roberto Alaniz, pude hacer mi debut en 2017, más o menos. De ahí no me alejé más de este hermoso deporte y seguí en diferentes espacios

- ¿Cuáles son las expectativas para lo que vendrá?

- Seguir con el torneo Vendimia, compuesto de unas 10 o 15 fechas. Luego vamos a pasar al torneo Guantes de Oro, que será después de las vacaciones, con la misma cantidad de fechas que el Vendimia.