El día después del debut de la Selección Argentina: descanso para unos pocos y viaje a Nueva Jersey

El día después del debut con victoria en la Copa América no fue de descanso para gran parte de la Selección Argentina. No solo porque durante este viernes viajaron a Nueva Jersey, la próxima escala en esta Copa América, sino porque bien temprano salieron desde el hotel aquellos jugadores que no poca acción o cero participación en el triunfo ante Canadá.

Junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se subieron al micro oficial con el objetivo de realizar una activación fuerte y equilibrar las cargas con los que fueron titulares en Atlanta.

Para eso tuvieron que trasladarse unos 25 minutos a la Universidad de Kennesaw, el lugar que los recibió durante esta estadía en Atlanta. Hubo un puñado de hinchas a la salida y a la llegada al lugar de concentración, pero en muchísima menor cantidad que la presente en los días previos al debut.

Para las 16 (hora argentina), luego del almuerzo en el hotel Westin, estaba previsto el viaje de la delegación rumbo a Nueva Jersey, donde el martes enfrentará a Chile por la segunda fecha del grupo A.

Los que se quedaron en el hotel tuvieron la opción de descansar o hacer movimientos regenerativos en el gimnasio, sumado a la kinesiología habitual.

¡QUÉ BANDA! La familia MESSI alentando a la Selección Argentina en la Copa América 🩵🤍 pic.twitter.com/z6Fx59se6C — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 21, 2024

Es muy temprano para especular con un probable equipo para enfrentar a Chile. De hecho, el cuerpo técnico se reunirá este viernes a ver en vivo el estreno de los dirigidos por Ricardo Gareca ante Perú.

El sábado ya será momento de empezar a trasladar a la cancha lo que Scaloni pretende para buscar dar el segundo paso en la defensa del título.

Un dato: el DT campeón del mundo solo repitió dos veces un once inicial en lo que va de su gestión, que llegó en el triunfo ante Canadá a 72 partidos.