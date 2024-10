El juez de la Corte Carlos Rosenkrantz visitó un penal y boxeó con un recluso

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, visitó un penal de Buenos Aires y boxeó con uno de los reclusos. El magistrado estuvo en las instalaciones que la Fundación Espartanos tiene en la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

También participaron la visita a la cárcel de San Martín el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Fernando Soria, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Martín Mena.

Según informó La Nación, Rosenkrantz se tomó una fotografía con un recluso que vestía la camiseta de CUBA, club en el que el juez de la Corte jugó en su juventud. El ministro también practicó boxeo y por este motivo se animó a subir al ring.

En la Fundación Espartanos llevan adelante una iniciativa que promueve el deporte, la espiritualidad y la formación laboral. A través de este trabajo buscan dar herramientas a las personas que se encuentran privadas de la libertad.

“El programa integral espartano ayuda a bajar los índices de reincidencia a un 5% y hoy 60 cárceles del mundo implementan el modelo integral espartano: 44 en la Argentina y 16 ubicadas en España, Kenia, Chile, El Salvador, Uruguay y Perú”, explicaron la directora ejecutiva de Espartanos, Dolores Irigoin, y el cofundador Eduardo “Coco” Oderigo.

Por su parte, Rosenkrantz expresó: “Estamos conmovidos. No es usual ver cosas como esta. No es usual ver gente que pone fuerza en tratar de regenerarse. No es fácil. No se puede claudicar; tienen que ser muy resilientes, incluso en la adversidad. Esa resiliencia y constancia merece que las instituciones y nosotros personalmente les manifestemos nuestra empatía, nuestro orgullo de que sean capaces de tener energía para ver esto como una gran oportunidad”.