Qué hacer el sábado y domingo en Mendoza: la agenda cultural del fin de semana

¿No sabés qué hacer el fin de semana en Mendoza? Los Andes te presenta la agenda cultural del sábado 4 y domingo 5 de noviembr. Presentaciones de danzas, shows íntimos, obras de teatro y varios espectáculos artísticos podrán disfrutarse durante toda la jornada en diferentes puntos de la provincia.

No te olvides que para tener más información de cada evento podés buscarlo en la página web donde venden los tickets o en las redes sociales del lugar donde se llevará a cabo.

Sábado 4 de noviembre

Obras de teatro

La lección de anatomia. La obra argentina más representada. A las 21, en Teatro Selectro (Fragata Moyano 102, Mendoza) Entradas en entradaweb.

Fuera de este mundo. La obra ganadora de la Fiesta provincial del Teatro Mendoza 2023. A las 21.30, en Teatro Independencia (Chile 1184, Mendoza) Entradas en entradaweb.

Música y festivales

El Loco Amato. En una noche a puro cuarteto. A las 22, en el Stadium Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipi) Entradas en tuentrada.

La música de las ideas. Un viaje fantástico a través de los sonidos. A las 21, en Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) Entradas en entradaweb.

Sparkling. Presentando su obra “Between”. A las 21.30, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Mendoza) Entradas en entradaweb.

Tributo a Queen. Un paseo por su discografía. A las 21, en Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Mendoza) Entradas en entradaweb.

Raíces mendocinas. Presentando las mejores letristas y teatristas como homenaje a los mendocinos. A las 19.30, en el ECA (9 de julio, Mendoza) Entradas en entradaweb.

Variedades

Art Collective. Presentando “Songs of the trees”. A partir de las 17, en Bodega Lamadrid (Roque Sáez Peña, Luján de Cuyo) Entradas en entradaweb.

Sunset. La mejor fiesta de Mendoza. A las 19, en Bosco Restaurante (Luján de Cuyo) Entradas en entradaweb.

Tras el telón. La mejor experiencia para conocer los secretos del Teatro Independencia. A las 11, en Mansión Stoppel (Emilio Civit, Mendoza) Entradas en entradaweb.

Battle of Kpop 5. Un evento imperdible para los amantes del anime y el kpop. A las 12, en la Nave Cultural (Las Cubas 201, Mendoza) Entradas en entradaweb.

Domingo 5 de noviembre

Obras de teatro

Mujeres olvidadas por el tiempo. Cinco mujeres, cinco épocas, cinco conflictos y un valor artístico. A las 20.30, en Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Mendoza) Entradas en entradaweb.

La Parka. Un musical donde se cuenta la historia de cómo Felipe intenta recuperar a su amada desde el otro lado. A las 21, en Teatro Tajamar (San Martín 1921, Mendoza) Entradas en entradaweb.

Música y festivales

Fiesta provincial de la tradición. Con grandes espectáculos de decenas de artistas. A las 21, en Teatro Neyú Mapú (San Carlos) Entradas en entradaweb.

All you need is love. Un homenaje a los Beatles con sus más exitosas canciones. A las 11, en Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) Entradas en entradaweb.

Sudamérica Latin Competition. La imperdible eliminatoria de Cuyo. A las 14, en Teatro Mendoza (San Juan 1427, Mendoza) Entradas en entradaweb.

Variedades

Boulevard de la moda, vino y arte. La primera edición de un evento para vivir las mejores tendencias. A las 19, en Tótem Boulevard (San Martín) Entradas en entradaweb.

Pipo y las emociones. Un show de títeres para toda la familia. A las 17.30, en Espacio Giraluna (Anatole France 50, Godoy Cruz) Entradas en entradaweb.

