Así suena “Now and Then”, la nueva y última canción de The Beatles

Con gran expectativa, The Beatles lanzó este jueves “Now and Then”, la canción inédita de la legendaria banda a más de 53 años de su separación. Cuenta con la voz original de John Lennon y la guitarra de George Harrison. Ringo Starr y Paul McCartney dieron y aprobaron los últimos arreglos del demo para compartirla con el mundo.

“Now and Then” está disponible en YouTube, Spotify, Apple Music y demás plataformas digitales.

“Now and Then”, la canción inédita de The Beatles

La historia de “Now and Then” (The Last Beatles Song)

Publicada por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe, la canción “Now and Then” fue realizada a partir de una maqueta grabada en los años 1970 por John Lennon en su apartamento neoyorquino. Tras su asesinato en 1980, su viuda Yoko Ono había entregado el material a los miembros vivos de la banda en 1994.

Paul McCartney, durante la producción de "Now and Then", la última canción de los Beatles. (Disney+)

Estos últimos la reelaboraron y completaron, pero nunca pudieron publicarla, ya que las técnicas entonces disponibles no permitían extraer la voz de John Lennon con suficiente calidad.

En 2022 hubo un golpe de suerte. Un sistema de software desarrollado por el cineasta Peter Jackson y su equipo, utilizado durante la producción de la serie documental “Get Back” (Disney+), finalmente abrió el camino para desacoplar la voz de John de su parte de piano.

"Now and Then", tema inédito de The Beatles, disponible desde el 2 de noviembre

A la maqueta original se agregaron grabaciones de guitarra eléctrica y acústica de George Harrison que datan de 1995, antes de su muerte en 2001.

Como resultado, la grabación original pudo cobrar vida y trabajarse de nuevo con contribuciones de los cuatro Beatles. Esta notable historia de arqueología musical refleja la infinita curiosidad creativa y la fascinación compartida de The Beatles por la tecnología. Marca así la última canción que John, Paul, George y Ringo hacen juntos y celebra el legado de la banda más destacada e influyente en la historia de la música popular.

“Nos encontramos con que la voz de John aparecía tan clara como un cristal”, explicó Paul McCartney sobre este hallazgo, cortesía de la Inteligencia Artificial. “Es muy conmovedor y todos tocamos en él, es una grabación real de los Beatles”, declaró el músico de 81 años.

Lanzamientos de The Beatles: versión actualizada de "The Red Album" y "The Blue Album" + el tema inédito "Now and Then"

Mirá gratis el corto documental “Now and Then: The Last Beatles Song

En YouTube y Disney+ también está disponible desde hoy el documental que cuenta en detalle cómo se logró recuperar y grabar “Now and Then”, con testimonios de Ringo Starr y Paul McCartney.

Además, el 10 de noviembre, las colecciones de The Beatles “1962-1966″ (The Red Album) y “1967-1970″ (The Blue Album) se lanzarán en paquetes de la edición 2023 con listas de canciones ampliadas.

