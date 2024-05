Christian Sancho llega con “Sinvergüenzas”: “Me gustaría protagonizar una comedia romántica con Celeste”

Aunque parece que los años no pasan para Christian Sancho, a los 50 y con más de tres décadas de carrera en el espectáculo, el actor y modelo supo construir un espacio que desde hace un tiempo lo encuentra en el teatro.

Sancho se sumó hace unos meses al elenco de la comedia “Sinvergüenzas”, una versión local (Daniel Botti) de la obra “Ladies Night”, cuya adaptación cinematográfica fue la exitosa “The Full Monty”.

Y en esta comedia, el actor interpreta a Lucho, uno de los seis amigos, que unidos por la desesperación y el desempleo, encontrarán una manera de salir del caos.

Luego de hacer temporada en Mar del Plata y estuvo nominada a los Premios Estrella de Mar, la comedia protagonizada por Juan Palomino, Jorge “Carna” Crivelli, Tucu López, Alexis “Cone” Quiroga, Alejandro Cupitó y Cristian Sancho, comenzó su gira nacional y llega a la provincia con dos funciones. El jueves 23 de mayo, lo hará en el auditorio Municipal de Tunuyán y el viernes 24 de mayo, en el teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

“Ahora voy con algo totalmente distinto, una comedia muy divertida, con la que tengo posibilidad de volver a hacer lo que aprendí en este oficio. Divertirse arriba del escenario, generar ese espacio lúdico, jugar con compañeros. Acá también rompemos la cuarta pared, pero es una comedia pura, y hoy la gente necesita divertirse y reírse. Y por suerte la sala se llena, la gente la pasa bien, está ganando el boca en boca”, comenta Christian Sancho sobre la experiencia de protagonizar “Sinvergüenzas” tras el éxito que tuvo con “Sex”.

La comedia llega por primera vez a Mendoza.

UNA HISTORIA DE AMIGOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES

Con más de 100 funciones ininterrumpidas, la comedia dirigida por Diego Rinaldi comenzó una nueva temporada, con una gira por distintas ciudades y un nuevo integrante.

En escena, “Sinvergüenzas” reúne a un grupo de amigos, una crisis y una oportunidad. Lole (Juan Palomino) está al borde de cometer una locura cuando sus amigos y compañeros de toda la vida truncan su destino, lo que los llevará a desnudar no solo su alma.

-Hace poco te uniste al elenco, ¿cómo vivís la posibilidad de hacer esta comedia que ya es un clásico?

-Es la tercera vez que se hace esta versión, que ya es un clásico. Y si te pones a ver es lo que sucede hoy en el país, que la gente sale a buscar trabajo más que nunca. Y sucedió en distintas crisis, se repuso en esa época. Es un poco causalidad que aparezca la obra en estos momentos, y lo disfrutamos mucho, porque habla de esta situación difícil que pasan estos amigos. Pero a partir de la tragedia surge la comedia, y la gente se encuentra con un timing muy divertido. Y esta versión está muy consolidada para que la gente la pase bien. Y tanto mi incorporación como la del Tucu López es un acierto de parte de la producción para con el grupo, porque nos adaptamos muy bien.

-¿Te pasó de transitar un momento de poco trabajo?

-Sí, siempre. Y salí a encontrarle la vuelta. A veces haces cosas que no te gustan, la Pandemia fue un momento difícil. Y otros que realmente no hice lo que quería, pero te la tenés que rebuscar hasta que sale lo que uno quiere. En gran parte tuve la fortuna de hacer lo que quise y busqué, pero hubo momentos en que le encontré la vuelta y salí adelante.

Y el cuento de esta obra además de ser divertida, tiene un lindo mensaje al final, que habla de lo que es la amistad y cómo salir adelante en tiempos difíciles.

-Siempre has trabajado en elencos numerosos, ¿en general sos un actor tranquilo y compañero para trabajar en grupo?

-Trato de ser un líder positivo, ya sea donde soy protagonista o bien soy un eslabón más de la cadena. Trato de jugar con un liderazgo positivo. Obvio que cuando trabajas con mucha gente como Stravaganza, Bien Argentino, Sex, ahora Sinverguenzas, uno tiene que lidiar con cosas buenas y con los egos de los demás. Siento que a partir de la comprensión y saber lo que uno quiere, podés lidiar con eso. Creo que al margen de lo que no te gusta, tenés que disfrutar del trabajo y del show, porque si te haces problema por todo lo que sucede alrededor, se nota en el escenario y aparecen las no ganas de estar ahí. Y con Sinvergüenzas nos pasa que somos seis actores que la pasamos bien y lo disfrutamos, hay una química que se nota.

El actor se sumó a la comedia que comenzó su gira nacional.

-En 50 años que tenés la disciplina ¿te ayudó a llegar a donde estás?

-Sí, trato de ser metódico en el trabajo. Soy perseverante, porque sé que el trabajo de un actor va de cero a mil, no es lo mismo el primer día de ensayo hasta la función 20 vas creciendo. Trato de que ese crecimiento sea constante y no quedarme con el aprobado. Porque además los desafíos son distintos, en “Sex” que era más performático veías a una parte de Christian. En cambio acá, ves a un personaje que es Lucho, que se quedó sin trabajo, lo dejó la mujer y transita un momento difícil. Pero trato de crecer profesional y personalmente, es constante el aprendizaje, trato de escuchar y no dejarme llevar por el impulso.

-¿Le prestás atención a los rumores o conflictos que te buscan, o lo vivís como parte del show?

-No, lo veo como parte del show. Con el tiempo vas aprendiendo, hace más de 30 años que estoy trabajando, primero en el modelaje, después en la actuación. Y me di cuenta que si te enroscas en esa salis perdiendo. A la larga perdés cuando te enredas en el chisme, en el pasillo que habla sin sentido. Sí me parece el mejor recurso el trabajo y quedarme con lo bueno. Me crié de otra manera, siempre miro para adelante, lo que me vengan a decir no me interesa. Solo de la gente que quiero.

SU HISTORIA DE AMOR CON CELESTE MURIEGA: DEL TEATRO AL REALITY

Como las grandes historias de amor, Christian Sancho y Celeste Muriega viven la suya. Se conocieron de casualidad en un programa de televisión, donde el actor quedó flechado por la bailarina. Dos meses después, José María Muscari lo convoca a Sancho para participar de “Sex” y el destino los unió en el escenario.

A partir de ahí, comenzaron a salir y después de dos años decidieron casarse. A pesar que Sancho tuvo dos parejas anteriores y es padre de Camille y Gael, nunca tomó la decisión de comprometerse con papeles incluidos. Pero la historia con Celeste supera todas sus expectativas.

-Con Celeste se casaron, ¿tomaste esa decisión después de adulto, ¿por qué?

-Es un momento muy lindo que lo disfruto. Hubo muchas cosas que no había vivido. La vida te va compensando con distintas cosas, y dentro de esa balanza entró conocerla a Celeste, casarnos, pasar una etapa de muchos proyectos lindos, viajes, espectáculos juntos, de encontrarnos en un lugar emocional distinto. Y creo que es lo más lindo que te puede pasar a esta altura de mi vida, encontrarme con un amor genuino, verdadero que lo disfrutas, ya sean los momentos buenos y difíciles.

Es un momento de mucha felicidad, de gratitud, con salud y mucho trabajo. Nosotros cuando nos encontramos queríamos un vínculo sano, sea el tiempo que sea. Porque cuando empezás a salir con alguien no sabes cuanto tiempo va a durar. Eso te va encontrando con el tiempo, y pasó eso, la honestidad, de pasarla bien, de decir las cosas que nos gustan, lo que no. A veces hemos transitado por momentos difíciles de la vida como a todos. Pero los dos siempre tiramos para el mismo lado, con las mismas ganas, de construir una historia de amor, se construye. Y es un día a día, porque por más que estés casado no firmas un contrato de exclusividad, sino que te elegís. Y tener proyectos en común porque sino la pareja se pierde.

Celeste y Christian ya están felizmente casados.

-¿Es tiempo para la paternidad?

-Es algo que queremos para un futuro. No ahora, porque estamos con mucho trabajo y sería caótico, pero sí nos gustaría mucho afianzarnos como familia. Y creo que está bueno disfrutar también este momento, Cele está con mucho trabajo, yo con una gira, hoy sería imposible criar a un niño. Esperamos tener tiempo, pero por ahora no, es un momento de mucho disfrute pero como pareja. Ya vendrá un hijo para hacer más feliz nuestra vida. Por ahora no podemos ni tener un perro con nuestra rutina (ríe).

-Como actor no tenés pudor de nada, ¿cuál es tu futuro desafío?

-Mi gran desafío es transitar distintos espectáculos, me pasó y me fui adaptando a todos los formatos. Pensá que comencé a fines de los ‘90 y hoy estoy transitando espectáculos que son acordes a estos tiempos, pero por mi adaptación a lo que se me presentó. Y eso fue un acierto, porque si yo me quedaba en un registro en una zona de confort, no era lo ideal. Ya estaba un poco cansado de hacer televisión, me metí en el teatro. Y empecé a ir por más.

Ojalá se den otros proyectos, me gustaría protagonizar una comedia romántica con Celeste, por ahí es ese el proyecto pendiente. Es lindo construir una historia de amor arriba del escenario, de hecho ahora filmamos un reality que saldrá pronto, que es nuestra historia de amor. Es la historia de nuestro casamiento, en cinco capítulos, lo terminamos de filmar ahora y es lo que queremos contar.

Así sellaron su amor Christian Sancho y Celeste Muriega.

PARA AGENDAR: “SINVERGÜENZAS” EN MENDOZA

Una de las obras de teatro más exitosas de la temporada llega por primera vez a Mendoza. La comedia “Sinvergüenzas” comienza su gira nacional y se presentará el jueves 23 de mayo, en el auditorio Municipal de Tunuyán y el viernes 24 de mayo, en el teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.