Qué fue de la vida de Matías Portillo, uno de los galanes de la edición más polémica de Gran Hermano

Gran Hermano es uno de los ciclos que más entretiene a los televidentes. Es por esto que desde que se realizó la primera edición en nuestro país, en el 2001, cada año el público espera con ansias que la casa más popular abra sus puertas.

Por la historia del reality han pasado figuras consagradas como Floppy Tesouro, Silvina Luna, Cristian U y Cinthia Fernández, entre tantos. Pero también están los que usaron Gran Hermano para lograr sus metas laborales y fueron desapareciendo del entorno, como es el caso de Matias Portillo.

El concursante de Gran Hermano 2016 fue uno de los galas y ahora se dedica a las redes sociales.

Con 21 años, Portillo entró a la novena temporada que se transmitió en 2016 por América TV con una meta, que permitió mantenerlo en carrera hasta dos semanas antes de la gran final (estuvo 85 días) que ganó Luifa Galesio: ser galán de telenovela.

Pese a que lleva varios años dedicándose a la actuación, el correntino de ahora 29 años sigue con aquel objetivo intacto, el cual lo motivó a dejar su provincia natal para anotarse en el reality e instalarse en Buenos Aires.

“Sigo teniendo el mismo sueño. Solamente cambiaron las palabras porque galán de telenovela ya no hay y en ese momento tenía 20 años. Ahora con hacer ficción estoy”, aseguró.

Aunque aún no se le presentó la oportunidad de ser galán en producciones, sí lo fue dentro de la casa, siendo codiciado por más de una de las hermanitas. Se besó con Ivana Icardi, pero terminó siendo novio de Belén D´Alessandro, con quien estuvo en pareja durante tres años.

En ese sentido, mencionó que solo tiene a tres de sus excompañeros en Instagram, cuenta en la que posee más de 200 mil seguidores, y que sigue siendo muy amigo de Patricio Sills, a quien él considera “un hermano”.

“Yo creo que la mayoría se fue para otro lado, por eso no me los cruzo tanto. No porque no se dio sino porque algunos no estaban interesados. En Gran Hermano hay mucho conflicto y a medida que pasa el tiempo van quedando pocas amistades”, apuntó.

La edición de Gran Hermano más polémica

Matías consideró que la edición en la que él participó fue más conflictiva en comparación a la última, en la que Marcos Ginocchio se consagró ganador y a la actual, que, si bien tiene sus idas y vueltas, no deja de ser estrategia por parte de sus concursantes.

“Cuando salí me recibí de actor y director de artes escénicas. En 2018 me surgió una propuesta laboral en Perú sobre una obra de teatro y estuve trabajando un poco en Lima. Después volví por la pandemia”, dijo.

El aislamiento por el Covid 19 lo motivó a meterse de lleno en TikTok. “En pandemia crecí mucho en TikTok y me ofrecieron un laburo en Colombia con otros tiktokers, así que estuvimos grabando videos”. Hoy, en esta red social acumula más de 615 mil seguidores.

Pero su trabajo no solo se divide en redes, ya que Portillo, utiliza su figura para realizar producciones fotográficas de distintas marcas.