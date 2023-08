Qué es de la vida de Carlos Nair Menem: contó que se casa con una colombiana y se está por recibir

En medio de la polémica por las grabaciones de la serie sobre la vida de Carlos Saúl Menem, reapareció su hijo, Carlos Nair Menem. En diálogo con “Nosotros a la mañana”, contó que se comprometió con su novia colombiana y adelantó que irá por todo lo que le corresponde como heredero del expresidente de la Nación.

El hijo de Menem, fruto de su relación Martha Meza, mantiene diferencias con su hermana, Zulema, y llevan años enfrentados. Aún más después de que se conocieron las primeras imágenes de la biopic “Síganme!”, la biopic que dirigirá Ariel Winograd.

Carlitos se mostró muy enamorado de Priscila, una empresaria colombiana con quien se comprometió en su reciente viaje por Europa, desde donde brindó la entrevista. Si bien aún no tienen fecha para el gran día, aseguró que el año que viene harán la boda.

Sobre su relación con la mujer, que es dueña de una peluquería, contó: “Salimos hace 8 meses y hace unos 5 meses que convivimos. Nos conocimos en la Argentina. Es una gran compañera y estamos bien”.

Así está hoy Carlos Nair Menem. Gentileza Instagram.

“Estamos viviendo en Buenos Aires, ella se dedica a los bienes inmuebles, tuvo una hija muy joven que es una divina y muy amiga mía. Tiene una familia divina y hablo también mucho con sus padres, y ella habla con mi familia, bueno, con la parte de mi mamá”, contó sobre su relación.

Además, no descartó la posibilidad de ser padre por primera vez en el corto plazo: “Ya tengo 41 y no quiero llegar a los 50 y no poder alzarlo”.

Así está hoy Carlos Nair Menem. Gentileza Instagram.

Así está hoy Carlos Nair Menem. Gentileza Instagram.

Así está hoy Carlos Nair Menem. Gentileza Instagram.

Carlos Nair Menem no descartó hacer carrera política en Argentina

En otro momento de la entrevista, el hijo del expresidente contó que está a diez materias de recibirse en dos carreras: licenciado en Ciencias Políticas y licenciado en Ciencias Internacionales.

Así está hoy Carlos Nair Menem. Gentileza Instagram.

Esta información no pasó desapercibida para la periodista Mariel Di Lenarda, quien por estos días está al frente del ciclo de Eltrece, hasta que arranque la próxima puesta del canal, con algunos miembros del equipo. Fue entonces que le preguntó sobre la posibilidad de hacer carrera política y llegar a ser presidente como su padre.

“Mirá que al viejo no le tenían fe y fue presidente”, lanzó el hijo de 41 años de Carlos Saúl, quien fue presidente en Argentina de 1989 a 1999.

Así está hoy Carlos Nair Menem. Gentileza Instagram.

Seguí leyendo