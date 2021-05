A tres meses de la muerte de su padre, Carlos Nair Menem habló por primera vez: “No nos quedaron cuentas pendientes”

Carlos Nair Menem apareció públicamente luego del fallecimiento de su padre, el expresidente Carlos Saúl Menem, el 14 de febrero pasado. En una nota con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, Carlitos rompió el silencio: “Cuesta el día a día. Por la costumbre de estar todos los fines de semana con mi papá, tanto a mi hermana como a mí nos cuesta”.

“Uno dice ´ya era es grande’, pero cuando te pasa, no hay palabras. Es el día a día hasta que uno se acomoda de nuevo “, planteó.

El exmandatario tenía 90 años cuando falleció en febrero, a causa de complicaciones con la neumonía bilateral que le diagnosticaron en junio de 2020. Sus problemas de diabetes agravaron su cuadro, lo que lo llevó a estar internado en varias ocasiones – en el Instituto Argentino del Diagnóstico y en Los Arcos de Palermo.

Desde entonces, ninguno de los miembros de la familia Menem había hecho alguna aparición pública. Fue finalmente el ex participante de Gran Hermano quién decidió hablar sobre la partida de su padre y reveló detalles de la última charla que mantuvieron: “Le dije que lo amaba en la última charla y que era un gran padre. Él me contesto, estaba consciente obviamente. Le decía yo que estábamos los hijos cuidándolo y me decía que sí. Se fue feliz”, sentenció.

Sobre la relación con su hermana Zulemita, aseguró: “Ni a mi ni a mi hermana nos quedaron cuentas pendientes. Estuvimos cuidándolo, cumpliendo como hijo. Sinceramente, mi hermana, y yo le dijimos todo a su tiempo. No me quedó ninguna cuenta pendiente. Si uno hace un balance, es bueno”.

Carlos Nair Menem es hijo del exmandatario y Martha Meza, que se suicidó a los 51 años, cuando él tenía 21. “Estaba cansada. Tuve que aprender a superarlo. Obviamente te marca”, contó el año pasado en “Almorzando con Mirtha Legrand”. En este programa también habló sobre su parecer para con Zulema Yoma: “Ella es un ejemplo de mujer”.