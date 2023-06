Carlos Nair Menem fue crítico con la serie de su padre y atacó a Zulemita: “mientras más lejos mejor”

Este miércoles, Carlos Nahir Menem dio un móvil en vivo para Desayuno Americano, y se refirió a la batalla legal que mantiene con su hermana, Zulemita Menem, por “Siganme”, la serie del fallecido expresidente, Carlos Saúl Menem.

En diálogo con el equipo del programa, el ex participante de Gran Hermano reafirmó lo que dijo en 2022, asegurando que sospechan de que Zulemita se aprovechó del expresidente ”para tomar las decisiones. “Me siento traicionado y defraudado”, dijo Carlitos.

Carlos Naim afirmó que su hermana no le comentó nada sobre la serie

Por otro, Carlitos afirmó que su hermana no le comentó nada, sobre todo porque tenían una gran relación. Ante esto, le preguntaron si tomará decisiones legales: “Personas que me pesen, no las quiero a mi lado”, dijo agregando que “se inició un juicio y cada paso que den estaremos atrás”.

Ante las sospechas de la mesa de trabajo, Carlos Nair dio sus pareceres de porque Zulemita habría decidido dejarlo al margen de la organización de la serie:” Lo hizo como todas las cosas que está haciendo. Calculo que es un tema económico o egocéntrico”.

Finalmente, afirmó que no hay relación con la hija de Carlos Saúl y Zulema y admite que no la quiere cerca: “Cuanto más lejos mejor. Si me dejo traicionar una vez más será culpa mía”.

“Síganme”, la serie bibliográfica de Carlos Menem

Con inspiración en el icónico eslogan de campaña del fallecido líder argentino “Síganme, no los voy a defraudar”, la serie promete ser un thriller político entrelazado con comedia dramática.

Originalmente, se esperaba que estuviera lista para el primer semestre de 2021. No obstante, tras la muerte del exsenador en febrero de ese año, su hija Zulemita tomó las riendas de la producción.

Se ha revelado que la serie comenzará a filmarse entre junio y septiembre de este año, con un total de ocho episodios, pero todavía queda pendiente la confirmación de la fecha de lanzamiento.

En cuanto al elenco, solo se sabe que Leo Sbaraglia, sería el elegido para interpretar a Carlos Menem. Por otro lado, se sugiere que Griselda Siciliani podría encarnar a Zulema Yoma, exesposa del político riojano, quien protagonizó varios escándalos conyugales con el presidente.

