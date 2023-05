Leonardo Sbaraglia se prepara para encarnar a Carlos Menem en la biopic ¡Síganme!

Si bien la información preliminar indicaba que la grabación de la biopic de Carlos Saúl Menem, ¡Síganme! protagonizada por Leonardo Sbaraglia, comenzaría en junio, se filtraron las primeras imágenes del actor en proceso de maquillaje para la creación del personaje, en la que encarna al expresidente en la serie de Amazon Prime.

La serie, un thriller político dirigido por Ariel Winograd, se centrará en los hechos ocurridos durante la década de los 90, basado en el libro de la actual vocera presidencial Gabriela Cerruti “El Jefe, vida y obra de Carlos Saúl Menem”.

Leonardo Sbaraglia maquillado como Carlos Menem (Instagram).

Leonardo Sbaraglia encarnará al expresidente y los trabajos para adaptar su imagen ya comenzaron, de acuerdo a una foto trascendida en la que se ve al actor en pleno proceso, algo difícil de imaginar teniendo en cuenta las características físicas de cada uno. Sbaraglia viene de filmar otra película en Argentina, “Blondi”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, que se estrenará en cines el 1 de junio.

La carrera de Leonardo Sbaraglia es tan meteórica como prolífica y exitosa. Debutó a los 16 años en “La noche de los lápices”, de 1986 y es conocido por sus trabajos en la cinematografía y televisión argentina e hispana. Durante su extensa trayectoria, ha recibido varios premios por su labor. Además es uno de los actores argentinos que han trabajado en Hollywood.

Se viene "Siganme!", la serie de Carlos Menem. (Archivo La Voz)

Entre sus películas más destacadas se encuentran “Tango feroz: la leyenda de Tanguito”, “Caballos salvajes”, “Besos en la frente”, “Plata quemada”, “Intacto”, “Salvador”, “Diario de una ninfómana”, “Las viudas de los jueves”, “Red Lights”, “Aire libre” y “Relatos salvajes”, entre otras.

Ha sido ganador, por actuaciones televisivas y cinematográficas, de varios premios entre los que se cuentan dos Martín Fierro, un premio Goya, un Cóndor de Plata y nominaciones al Premio Platino y Emmy Award, entre otros. Es miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina e integró su primera comisión directiva.

¡Síganme! con importantes actores

En la biopic de Menem también actúan Griselda Siciliani como Zulema Yoma , Agustín Sullivan como Carlos Jr. y Cumelen Sanz como Zulemita. Además, Juan Minujín también formará parte del elenco en un papel que aún no se ha revelado, aunque se especula que podería encarnar a su asesor y confidente, Alberto Kohan o a su hermano, el senador Eduardo Menem.

Afiche de campaña de Carlos Menem.

Sbaraglia y Winograd trabajaron juntos en otras oportunidades en las películas “Hoy se arregla el mundo” y “El gerente”, en la que se recuerda la estrategia comercial de una reconocida marca de televisores que prometía devolver el dinero si la selección argentina de fútbol no clasificaba para el Mundial Rusia 2018. Este film ganó el Martín Fierro de Oro Digital.

Durante la primera temporada ¡Síganme! (no está confirmado que hayan otras temporadas) se podrán ver los hechos ocurridos en la década de los 90, momento en el que Carlos Menem se encontraba en la presidencia del país. “Será un thriller político mezclado con comedia dramática”, detallaron desde la producción. Sin embargo desde la familia del ex mandatario, aclararon que se tratará de “una ficción” con el objetivo de advertirle a las personas que consuman la serie que no todo lo que vean ha sucedido de forma exacta o sea real.

Qué más se sabe de la serie de Menem

-Lo que está más definido es el título, que será ¡Síganme!, la frase de campaña de 1989, completada en aquel tiempo con la afirmación “no los voy a defraudar”. El giro neoliberal implementado por el riojano a poco de asumir. La frase perduró en el tiempo.

-Será la plataforma Amazon Prime Video desde la cual podrán verse los 8 episodios de la primera temporada, pero aún no está confirmada una segunda.

-Leonardo Sbaraglia, es uno de los mejores actores argentinos, sin embargo no tiene parecido físico con el expresidente, de ascendencia sirio-libanesa. Lo acompañará Griselda Siciliani en el rol de Zulema Yoma, con quien se reconcilió poco antes de las elecciones (y luego no dejó ingresar a la Residencia de Olivos).

-Estos ocho primeros capítulos serán dirigidos por Ariel Winograd, muy reconocido por sus películas El robo del siglo y El Gerente. Curiosamente, será la primera serie que dirija, en este caso sobre la vida de quien marcó los años 90 en Argentina.

Antonella y Carlos Nair Menem.

-La plataforma comenzará a grabar desde junio hasta septiembre, ya que pretende anunciar su estreno para el primer semestre de 2024.

- Aunque la serie está en el más férreo hermetismo, la producción dejó trascender que, aunque habrá flashbacks, abordará la etapa más fuerte de su mandato, cuando reemplaza anticipadamente a Raúl Alfonsín, hasta 1999, cuando entrega el mando a Fernando de la Rúa.

-El propio Menem dio su beneplácito a la producción, ya que la aprobó antes de su fallecimiento, en febrero de 2021. En ese momento estaba todo stand by, por la pandemia de Covid que entonces azotaba fuertemente al país y al mundo.

-Zulemita se hizo cargo de las tratativas con los productores, pero excluyó al resto de los hijos del exmandatario, Carlos Nair y Máximo Saúl Bolocco Menem, por lo cuál no accederían a las regalías. Incluso no figura Antonella Menem, hija de Carlitos Menem, fallecido en 1995.

Carlos Menem con su familia.

-Se cuenta que está la posibilidad de hacer una segunda y una tercera temporada, todo según como funcione la primera, pero se baraja la idea de seguir las historias de Carlitos Nair, Máximo y Antonella.

-La producción baraja también la aparición de personajes emblemáticos de los 90, como el animador Marcelo Tinelli (a cuyo programa Menem se presentaba), la conductora de programas infantiles Xuxa Meneghel, y la vedette Graciela Alfano. Resta saber si harán de ellos mismos, o se recurrirá a actores que los representarán.