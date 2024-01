Premios Lo Nuestro 2024: quiénes son los tres argentinos que se perfilan para ganar

En una nueva ocasión de los “Premios Lo Nuestro”, se honrará a la música latina con gran trayectora desde Estados Unidos. Según los detalles que se dieron a conocer, la ceremonia se realizará el 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

María Becerra confirmó un segundo show en River. Será el 22 de marzo y desde el lunes se venden las entradas. (Prensa DF Entertainment).

Como era de esperarse, destacaron algunos argentinos dentro de la gran cantidad de listas y de diversas categorías artísticas que pretenden galardonar a quienes se destaquen últimamente en la música. Entre ellos, se encuentran Nicki Nicole, María Becerra y Bizarrap.

Nicki Nicole.

María Becerra se encuentra muy próxima a cumplir uno de sus grandes sueños como cantante; es que el 23 de marzo será la primera muejr argentina en dar un show en el Estadio de River Plate. Más allá de esto, junto a Nicki Nicole participan en la categoría “Artista Urbana femenina del año”.

Bizarrap la rompió en los Latin Grammy 2023.

Por su lado, Bizarrap está consolidado como uno de los productores musicales más influyentes del mundo y no podía faltar en estos premios. En esta ocasión, está nominado junto a Shakira en la categoría “Canción del Año” por su colaboración en la Bzrp Music Sessions, vol. 53.

Premios Lo Nuestro 2023 / Gentileza

Los otros artistas destacados para Premios Lo Nuestro 2024

Obviamente, los argentinos no son los únicos artistas latinos que se han consagrado en el mundo de la música. En esta ocasión, les sigue Maluma con 14 menciones: Artista del año, Canción del año, Álbum del año, Colaboración Crossover del año, Artista pop masculino del año, y más.

La organización del Festival de Viña del Mar 2024 ratificó el show de Peso Pluma para el 1 de marzo (Foto: @pesopluma)

El Grupo Frontera y Peso Pluma tampoco podían faltar tras semejante año de éxitos y trabajos destacados. Respectivamente tienen 10 y 13 menciones, además comparten las ternas de Álbum, Canción y Artista del año.

El artista colombiano Feid, uno de los principales exponentes del género urbano en la actualidad, ha recibido nueve nominaciones, al igual que su compatriota Karol G, quien ganó tres premios en la gala de los Grammy Latinos de 2023 celebrada en Sevilla, España.

SEVILLA, 16/11/2023.- La cantante y compositora colombiana Karol G posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la gala anual de los Latin Grammy, este jueves en Sevilla. EFE/Jorge Zapata

Por su parte, la colombiana Shakira ha obtenido cinco nominaciones en diversas categorías, incluyendo artista, canción, artista pop femenina, colaboración pop-urbano y canción pop-urbano.

Como en todas las ocasiones, los ganadores serán elegidos por el público que los vota a través de las redes sociales. Para poder hacerlo se debe ingresar a www.premiolonuestro.com/vota y registrarse, si o si tener más de 14 años.

Premios Lo Nuestro 2023 / Gentileza

La votación inicia el lunes 22 de febrero a las 9:00 AM del Este (6:00 AM Pacífico) y concluye el domingo 4 de febrero a las 2:59:59 AM del Este (23:59:59 hora del Pacífico).