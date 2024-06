Hizo un proyecto “típico mendocino”, ganó un concurso mundial y hoy lo cuenta desde España

Lourdes Anabella Caylá Fernández tiene 30 años, es arquitecta y está viviendo el sueño de su vida: gracias a un proyecto de vivienda familiar con típicas características mendocinas -árboles, acequias y vereda- ganó un concurso a nivel mundial de arquitectura y logró viajar a Barcelona, la ciudad que tanto anhelaba conocer.

Entre el 1 y el 15 de julio, junto a 70 profesionales de todo el mundo Lourdes participará del XVII Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje en Olot, Cataluña, España. Este prestigioso evento propone un curso de nivel avanzado en español e inglés y consta de un taller práctico; un taller creativo; un programa abierto y también excursiones.

Todo, organizado por el prestigioso estudio catalán RCR Arquitectes, que ganó el premio Pritzker 2017 de Arquitectura, considerado el principal galardón mundial en esta disciplina. De este modo, Lourdes estará presente en reuniones donde abordarán temáticas e intereses comunes, además de debates sobre proyectos de cada país. “¡Impensado!”, exclama, vía telefónica.

Para llegar a esta instancia, la joven arquitecta pensó una vivienda con rasgos y características “bien mendocinas”, según explicó en diálogo con Los Andes desde Barcelona. “Es decir, que se diferencie del resto, porque muchas veces entramos a un barrio privado mendocino y parece un barrio de Estados Unidos, todos son iguales. Quise que en el entorno no le faltaran árboles, acequias y veredas, algo que está desapareciendo, una pena”, opinó.

Se trata de una vivienda que, si bien no está en construcción, el proyecto está “totalmente listo” y está pensado para un matrimonio formado por un enólogo y una escritora de libretos de Vendimia con dos hijos.

El proyecto arquitectónico se genera a partir del hall de acceso a la vivienda a la que se accede desde el sur y se abre visualmente hacia el norte. A su vez, el mencionado espacio se ve atravesado por tres elementos, que van desde el exterior de la vivienda al patio. Esos elementos son el agua, la vegetación y la madera.

El hall de acceso, a su vez, determina las dos principales zonas de la casa. Hacia el este, la zona íntima, y hacia el oeste la zona diurna y de accesibilidad de los invitados.

“Esta vivienda fue pensada en un barrio privado de Mendoza, ya que éste hoy en día se ha transformado en el lugar por excelencia en las preferencias del modo de vivir de los mendocinos; pero teniendo en cuenta esos elementos importantes de nuestra provincia y que en cuantiosos barrios privados no se viven: la vereda, la acequia y el árbol”, explicó.

“Es una vivienda que nos espera para ser transitada y así descubrir diferentes espacios. La vista se proyecta hacia el patio, donde se destaca el liquidámbar con sus hojas en tonos rojos típicos del otoño mendocino”, detalló.

Lourdes todavía recuerda la felicidad que sintió cuando le comunicaron que era una de las ganadoras. “Es un sueño cumplido y una responsabilidad, porque significa llevar a Barcelona nuestra arquitectura. Tengo mucho por agradecer, especialmente al Colegio de Arquitectos, que fue quien me dio las pautas para presentarme, y a mis colegas Valentín Diez, Soledad Bermejo y Daniel Peralta, además de toda mi familia”, expresó.

Lourdes nació el 17 de mayo de 1994 en Godoy Cruz. Actualmente vive en Guaymallén. “No vengo de familia de arquitectos, me largué a la pileta y me fue bien. Me recibí a los 23 años en la Universidad de Mendoza con una tesis referida a un hospital de emergencias para la provincia”, relató.

De allí en adelante comenzó a trabajar en varios proyectos particulares y también en su emprendimiento de diseño gráfico. Allí hace “de todo un poco”, agendas, cuadernos, impresiones y fotografías, otra de sus pasiones.

En el preuniversitario sus profesores le mostraron la icónica basílica de La Sagrada Familia y quedó fascinada. Desde entonces Barcelona era uno de los lugares pendientes a conocer.

Una vez con el título y ya en actividad, la pandemia resultó para ella un período difícil. Tiempo después, pudo ingresar a una empresa que llevaba a cabo obras públicas en Mendoza. “A fines del año pasado, como a mucha gente, me despidieron. Estaba muy angustiada. El 15 de diciembre era mi último día de trabajo y también se realizaba la fiesta de fin de año del Colegio de Arquitectos. No quería, pero me alentaron y fui. Un colega me habló esa noche del concurso”, repasó.

“No lo creí factible, no tenía dinero y me parecía una locura. Sin embargo, empecé a trabajar en el proyecto y me decidí a presentarme, el `no’ ya lo tenía. Mi familia me recordaba que quien no arriesga no gana. Hoy creo que fue lo mejor que pude hacer: ir a la fiesta y presentarme en el concurso”, reiteró.

La carrera de Arquitectura le abrió un nuevo mundo y está feliz con su título. “No solo me abrió un mundo en cuanto a viajes y posibilidades, sino al pensamiento”, reflexionó Lourdes, que en su Porfolio se define como “una profesional comprometida que aborda proyectos de cualquier envergadura con responsabilidad y dedicación”.

“Valoro el trabajo en equipo, incorporo la fotografía en la práctica y me gusta aprender nuevos programas donde las tecnologías y herramientas están en constante evolución. Estoy siempre lista para asumir nuevos desafíos.”

Primeros ganadores españoles desde 1996

El estudio catalán RCR Arquitectes ganó el premio Pritzker 2017 y es uno de los más prestigiosos del mundo.

Desde 1988 desarrolla una obra arquitectónica fuertemente arraigada en el paisaje, conectada al entorno en el que se desarrolla. Y lo ha hecho desde su Olot natal, municipio de 34.000 habitantes en medio del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. El estudio está integrado por tres arquitectos que sólo abandonaron el pueblo para estudiar la carrera de Arquitectura en Barcelona.

“Somos la antítesis de los arquitectos estrella”, reconoció Carme Pigem, quien trabaja junto a sus compañeros Ramón Vilalta y Rafael Aranda. Por primera vez en la historia de los Pritzker, el premio se otorgó a tres arquitectos.

De estos eventos, en tanto, participan estudiantes y profesionales del ámbito de la arquitectura y el paisaje de todo el mundo a través de un programa diseñado por los fundadores de RCR Arquitectes.

Basado en su experiencia de 17 años de RCR Summer Workshop, con talleres de Arquitectura y Paisaje, Fotografía y Audiovisual, y el RCR Programa Abierto con conferencias de expertos de diferentes disciplinas, es un laboratorio diseñado para fomentar la creatividad desde la experiencia que nace de un lugar único.

Los ejercicios se plantean en torno al despertar de los sentidos estimulando la creación de espacios que llevan a experimentar, querer tocar, escuchar y estar en este lugar. Esta iniciativa transformadora, indica el diploma entregado, “no sólo enriquecerá la experiencia de Lourdes sino que le inculcará una profunda actitud de búsqueda constante y atención crítica, que subyace en el proyectar de RCR Arquitectes”.

“Creemos que este taller será un catalizador para su crecimiento profesional y su desarrollo creativo”, completa el comunicado.

