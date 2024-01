Kanye West se implantó una dentadura de titanio: cuánto costó el reemplazo de sus dientes

En una nueva ocasión, Kanye West se ha vuelto noticia en todo el mundo. El rapero y productor musical dio a conocer que se implantó una nueva dentadura con un detalle muy particular: es de titanio.

Kanye West y su nuevo cambio estético. / Gentileza

Según los datos informados por el propio cantante, la dentadura fue diseñada y elaborada a su medida por el doctor Thomas Connelly. A este especialista se lo conoce como el “Padre de la odontología de diamantes” y esta vez trabajó en conjunto con el cosmético Naoki Hayashi.

Kanye West y su nuevo cambio estético. / Gentileza

El hecho de que se haya quitado todos sus dientes naturales produjo horror en sus millones de seguidores, pero aclararon que no fue así. El mismo Dr. Connelly habló en una entrevista y aseguró que el rapero mantiene todos sus dientes “sanos y felices”. Además, sumó el detalle de que este cambio se trata de una especie de protector bucal.

Kanye West y su nuevo cambio estético. / Gentileza

A través de sus redes sociales, el especialista en salud bucal compartió la misma imagen que West y le agradeció por pensar en él para semejante trabajo. “Fue un placer trabajar con Ye en cada paso del proceso. Su visión para diseñar arte único trasciende la progresión dental ¡La unión de su Visión con la ciencia dental ha creado un nuevo look que es épico!”, escribió.

Kanye West y su nuevo cambio estético. / Gentileza

Por su lado, Kanye usó su Instagram para realizar una comparación muy cómica. Se mostró similar al villano Jaws de James Bond, conocido por su boca metálica en las películas The Spy Who Loved Me (1977) y Moonraker (1979).

Kanye West y su nuevo cambio estético. / Gentileza

Por último, de acuerdo a los análisis que llevaron a cabo desde el Daily Mail, el gran cambio del rapero le costó unos 850.000 dólares. Sin lugar a dudas, solo una personalidad tan importante como el podría realizar algo así al contar con tanto dinero para gastar.

L-Gante se cambió la dentadura y causó polémica: qué se hizo y cuánto le costó

Al parecer las grandes joyas y flota de autos de alta gama que ya tiene no le son suficientes, por lo que ahora fue por una nueva adquisición. Hace algunos meses, el cantante de cumbia 420 pasó por el odontólogo y se puso una dentadura de oro.

Los "tímidos" detalles de L-Gante en su dentadura.

Con un tono irónico y a través de un video que compartió en su perfil, Elián comentó: “No llegué a hacerme la estética de los dientes pero ¿algo es algo no?”. En las imágenes mostró que se personalizó sus dientes con oro amarillo de 18 kilates y diamantes naturales.