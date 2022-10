Kanye West usó una remera supremacista blanca en un desfile de su marca y el hijo de Will Smith se fue ofendido

Kanye West lució una remera supremacista blanca durante un desfile de modas y el hijo de Will Smith abandonó el lugar a modo de protesta. Fue durante un evento de Yeezy, la marca del artista que hasta hace un mes atrás trabajaba con GAP.

“Todo el mundo sabe que soy el líder, soy el rey. Un rey no puede vivir en el castillo de otro. Un rey tiene que construir su propio castillo”, dijo West al anunciar el fin de la sociedad por incumplimiento del contrato por parte de GAP.

Este lunes Nick Knight, uno de los fotógrafos más prestigiosos del mundo, posteó un imagen de la invitación al desfile del polémico artista. Era una especie de feto blanco en movimiento que se retransmitía en exclusiva en Showstudio, la plataforma pionera en streaming de desfiles que Knight fundó hace más de una década.

Twitter

Según informó diario El País, el evento se llevó a cabo en una locación secreta, a pocos metros del Arco del Triunfo. Se reunieron un centenar de personas que habían recibido la invitación esa misma mañana: Edward Enninful, Irina Shayk, Jaden Smith, Marta Ortega, Anna Wintour o John Galliano, entre otros.

West, que ahora se hace llama Ye, salió a escena y dedicó algunas palabras a sus supuestos nuevos enemigos. Su actitud contestataria e irreverente no sorprendió a nadie ya que el público está acostumbrado a sus berrinches e intentos por llamar la atención.

Sin embargo, hubo un detalle que si llamó la atención de los presentes y mucho. El propio Ye y algunas de las modelos del desfile usaban camisetas con una imagen del papa Juan Pablo II en el frontal y, en el dorso, la frase “White lives matter”, un eslogan utilizado por el supremacismo blanco en respuesta al movimiento antirracista Black Lives Matter.

Twitter

Al ver esto, algunos de los asistentes, como Jaden Smith o la editora de moda Lynette Nylander se marcharon. “No me importa quién sea, si no estoy de acuerdo con el mensaje, me voy”, escribió más tarde el hijo de Will Smith.