Tamara Báez denunció que L-Gante no visita a su hija y él filtró su celular: “Mucha gira te está haciendo mal”

Tamara Báez y L-Gante volvieron a protagonizar un escándalo por sus diferencias respecto a la hija que tienen en común. La influencer denunció en sus redes sociales que el músico no visita a su hija y, en respuesta, él publicó su número de teléfono.

Cansada del acoso de desconocidos que la llamaban durante la madrugada, Báez le respondió a su ex pareja de manera contundente.

“Los turros cuidan a la familia. Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años esas mismas pibas con las que estás ahora cruzaban de vereda si te veían”, arremetió la mediática furiosa, haciendo referencia a la supuesta infidelidad del músico.

La influencer y el artista tuvieron un cruce en redes.

La influencer y el artista tuvieron un cruce en redes.

La influencer y el artista tuvieron un cruce en redes.

“No me hagas enojar Elián. Las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal”, agregó durísima en el posteo.

Tamara también se refirió a la actitud de L-Gante de publicar su número de teléfono en Facebook: “¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando. Tomátelasssss”.

La influencer se mostró muy molesta por la actitud del músico y remarcó que el vínculo con su exsuegra es casi nulo.

Tamara Báez afirmó que el artista no visita a su hija Jamaica

Báez también denunció que L-Gante no visita a su hija y criticó su actitud frente a la paternidad. “No tengo idea dónde andará, pero si lo tienen secuestrado avisen así un rato a la nena”, disparó filosa en sus redes sociales.

Además, la influencer se mostró desilusionada por la actitud de su ex pareja y su falta de interés por su hija. “Hoy me mando mensaje, me dijo que tenía un huevo para Jami. Para mí las Pascuas ya pasaron, pero quizás no tienen mucho tiempo para buscar un rato a mi bebé”, expresó.

El músico no tardó en responder a las acusaciones de Tamara y negó que haya dejado de visitar a su hija. “Yo nunca dejé de visitar a mi hija. Ahora, si a ella no le gusta cómo estoy, que se joda”, declaró L-Gante en un vivo de Instagram.

El músico también explicó que publicó el número de celular de Báez porque ella lo había bloqueado y no le permitía hablar con su hija.

Este nuevo enfrentamiento entre Tamara Báez y L-Gante se suma a una larga lista de conflictos entre la expareja. Esta vez, la influencer decidió responder con firmeza a los ataques de su ex pareja y no quedarse callada frente a sus acusaciones.