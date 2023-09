Por primera vez, la esposa de Aníbal Lotocki se refirió a la muerte de Silvina Luna tras su último adiós

Tras el último adiós a Silvina Luna y en la previa de la marcha pacífica para pedir justicia por las supuestas víctimas de Aníbal Lotocki, habló su pareja. María José Favarón es la persona que estuvo todo este tiempo al lado del médico y quien en varias oportunidades ofició de vocera del padre se sus hijos.

La mujer salió de su domicilio junto a su hija, a quien llevaba a una consulta médica, cuando fue consultada, una vez más, por algunos medios que llevan días haciendo guardia en la puerta de su casa. María José respondió a algunas preguntas y se refirió a la marcha que organizaron por las inmediaciones de su domicilio.

María José Favarón habló en "A la tarde". (Foto: Captura de pantalla)

Gonzalo Vázquez, periodista de Intrusos, fue uno de los que habló con Favarón. “Acabo de llegar, no voy a opinar de nada. Espero que la marcha sea pacífica. Lo único que voy a llevar a la nena al médico, les pido que no la expongan. No expongan a los menores”, aseguró la esposa del médico.

Luego, le preguntó sobre la muerte y la despedida de Silvina Luna y expresó: “Con mucha tristeza. Lo que tenga que decir Aníbal lo va a decir él”. Además, cuando Gonzalo le consultó si su marido era un asesino, ella le contestó: “¿Qué dicen? es una barbaridad lo que dicen, ustedes lo saben. Gonzalo, yo te responsabilicé el domingo y sabés muy bien de lo que hablo. Chicos llego tarde, después lo hablamos”.

Marcha contra Aníbal Lotocki: cuándo y dónde será el pedido de justicia por Silvina Luna

Al escuchar las declaraciones de la mujer, Marcela Tauro le preguntó a su compañero a qué se refería con “responsabilizarlo”. “Hace tres meses hicimos una nota con Lotocki y la coordiné con ella. Yo le hice la nota, pero no implica que yo esté de su lado, eso ella no lo entiende”, comentó Vázquez.

“Yo lo entrevisto a él porque es mi trabajo y soy periodista. Ella sobreentiende que porque le hice la nota, debería estar alineado con él”, agregó.

María José Favarón se refirió a la causa de Silvina Luna

María José Favarón también respondió a las consultas de A La Tarde y se refirió a cómo afectó toda esta situación su relación con Aníbal Lotocki. Al ser consultada sobre cómo está su pareja, indicó: “Está como estamos todos. Así, nada más”.

Y sobre su relación, Favarón dijo: “Nuestra relación es fuerte, llevamos mucho tiempo juntos. Pero, estamos pasando un momento difícil”.

Por otra parte, el cronista le recordó que estaban despidiendo a Silvina Luna y le consultó si tenía algo para decir al respecto: “Esto fue debatido y ya lo dije en programas donde estuve, y lo dijo muy claramente la abogada. Esto lo decidió la Justicia. No hay nexo causal entre el padecimiento de Silvina y la cirugía de Aníbal. Ni la práctica médica, ni el producto utilizado”, declaró.

“No es algo que decimos nosotros Lo dice la Justicia y ustedes, los medios, ningunean esta información. Información de la cual ustedes tienen conocimiento. Eso es lo que a mí me llama más poderosamente la atención.

“Siento una tristeza muy grande por lo de Silvina, como ser humano, como mujer. Pero hay uso y abuso de la desinformación que ya va a ser todo aclarado y dicho. Es una incitación terrible a la violencia y no estoy de acuerdo”, analizó la mujer, señalando a la prensa.

