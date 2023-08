Polémica: Dady Brieva protagonizó un fuerte cruce con un periodista en Uruguay

Dady Brieva volvió generar polémica en Uruguay. Después de sus comentarios controvertidos en el programa radial “Malos pensamientos” y la cancelación de varias funciones de su obra “Súper Dady” en el interior del país vecino, Brieva regresó a las tablas en Montevideo, donde protagonizó otro episodio de intercambio de opiniones y choques mediáticos.

En su reciente aparición en el programa uruguayo “Buscadores”, el periodista Antonio Maesa retomó la tensión previa que había mantenido con Brieva: “Vos hiciste unas declaraciones sobre Uruguay. El tema de que ‘si nos va bien en la Argentina’ es un chiste, lo tomo así, pero dijiste algo que no parece un chiste y es cuando dijiste ‘orgulloso de que el Gobierno argentino le hayan facilitado la venida a 300 mil uruguayos para que voten al Frente Amplio’”.

El humorista, en un intento de aclaración, negó haber realizado tales declaraciones, lo que generó un nuevo intercambio en el programa de televisión. Aunque la discusión fue mediada por el periodista, se profundizaron las diferencias en torno a las palabras del comediante y su percepción por parte de la audiencia.

La entrevista también tocó otros temas polémicos, como las declaraciones pasadas de Brieva sobre el acceso al agua potable en Uruguay. Además, discutieron sobre la interpretación que la audiencia hace de sus comentarios y si estos deben ser tomados como meros chistes o como expresiones con un trasfondo político más serio.

Dady Brieva en entrevista con Orlando Petinatti. Foto Captura: Twitter / @OPetinatti

El viernes, en el programa LAM de América TV, se compartieron fragmentos de la participación de Brieva en “Buscadores”. Antonio Maesa fue invitado al programa para comentar sobre el nuevo enfrentamiento con el humorista argentino y resaltó que la conversación fue respetuosa y constructiva.

“Cuando vino Dady hizo unas declaraciones con referencia a los uruguayos que a mí particularmente no me cayeron del todo bien. En su momento, en Polémica en el bar (América) expresó que ‘el Gobierno argentino había facilitado la venida de 300.000 uruguayos para votar un partido político específico del Uruguay’. Eso, por un lado, y por el otro no es lo correcto desde mi punto de vista, y lo que él argumentó es que aprovechó la instancia para decir algo así, pero le parecía que estaba mal”, expresó el periodista.

Además, comentó “Había dicho que los uruguayos, en esta situación de tipo de cambio que tenemos los dos países, íbamos a la farmacia y no íbamos a los teatros y las librerías”. Sin embargo, dejó claro que, a pesar de las diferencias, el diálogo fue “ameno” y “aclaratorio”

Brieva durante la charla en el país vecino pidió disculpas y “dijo que era un chiste; que él es un humorista y que dependiendo del contexto contestaba eso”.

En la misma sintonía se sumó Yanina Latorre que añadió: “Cuando le conviene es humor, pero lo dijo en serio. A mí me lo dijo en la radio que quería que nos vaya mal para que vuelva Cristina Kirchner cuando subió Mauricio Macri”.

Finalmente, el Antonio Maesa destacó del comediante: “Dady lo que tiene es que contesta todo, no se priva y eso está bueno”.

