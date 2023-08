Escándalo en Uruguay tras las declaraciones de Dady Brieva: convocaron a una marcha en su contra

El humorista Dady Brieva generó un escándalo total en Uruguay después de una serie de polémicas declaraciones que llevaron a la cancelación de sus shows previstos en diferentes ciudades del país sudamericano. La situación generó indignación entre sus seguidores, quienes se mostraron desilusionados y molestos con el comediante.

Una de las fans uruguayas del humorista, Fiorella Fernández, hizo un durísimo descargo en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, donde expresó su enojo y decepción por la cancelación de los espectáculos y la falta de reembolso por parte de la productora.

“Quiero hacer un descargo por la situación que estoy viviendo, estoy indignada, yo compré la entrada con tiempo y soy fanática, lo sigo desde Midachi, lo quería ir a ver y ahora me entero que se canceló todo, me quedé sin poder verlo y la productora no me devolvió la plata, ni a mí ni a varias personas”, comenzó diciendo Fiorella.

La fan de Dady Brieva continuó su descargo, mostrando su descontento con las declaraciones del humorista en su visita a Uruguay: “Ellos dicen que rembolsan el dinero pero a mi nadie me devolvió nada, estoy desilusionada también con Dady Brieva porque viene a promocionar su show y lo que menos hizo fue eso, vino a hablar mal de Uruguay y del problema del agua que ya no es un problema acá, hay agua y lo que dijo está mal”.

Además, Fiorella calificó a Dady Brieva como “un machista y violento, repulsivo” y expresó su sorpresa por el cambio de actitud del humorista, a quien consideraba de otra manera.

La indignación y el enojo de los fans del humorista llevaron a la convocatoria de una marcha contra el famoso en Uruguay. “Estamos convocando una marcha contra Dady Brieva, principalmente para que nos devuelvan la plata, dicen que devuelven, pero están mintiendo, que dé la cara Dady Brieva, es una persona no grata acá en Uruguay”, afirmó Fiorella.

La marcha no solo se dirigirá al teatro donde se iba a realizar el show, sino también a la intendencia, en busca de explicaciones sobre la cancelación. “Tenemos un grupo en WhatsApp, los damnificados, y el enojo contra Dady es generalizado”, concluyó Fiorella.

