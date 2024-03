Pasó lo inesperado en Gran Hermano entre dos de las participantes

Santiago del Moro anunció en el debate del lunes, a pocos minutos de comenzar el programa, que tenía novedades para los participantes y mostró dos sobres rojos que mantuvo expectantes a los jugadores y a la audiencia de Gran Hermano, que sigue de cerca el programa cada noche.

Luego del congelados de Daniela y Thiago con las gemelas, Laia y Aimé, el conductor regresó a la casa y finalmente develó la información que contenían ambos sobres. De esta manera, hizo público que ya estaba habilitada la nominación espontánea y también la fulminante.

Esta noticia pegó fuerte en el juego, ya que cambia todo y abre otras posibilidades. Lo inesperado y sorpresivo fue que esta mañana, Del Moro anunció a través de sus historias de Instagram que ambos beneficios habían sido utilizados durante la madrugada y dio indicios de quién los utilizó.

“Yaaa hicieron la espontánea y fulminante”, informó el conductor en sus historias. Queda claro que la persona que usó el beneficio no esperó y no dudó en correr al confesionario, por lo que ya no podrá volver a usarlo en lo que queda del juego.

“De jugadora a jugadora. Tremendo”, lanzó Del Moro en la siguiente imagen y de esta manera dejó en claro que es una mujer la que subió a otra a placa, por lo que se acortan las posibilidades al descartar a los hombres de la casa.

Tras una larga espera, Santi del Moro dio a conocer el contenido del primer sobre el cual informaba que la nominación espontánea quedó habilitada nuevamente.

Además, la noticia más impactante de la noche fue la habilitación de la fulminante, por primera vez desde que comenzó el programa. A dos días la gala de nominación donde participarán los nuevos jugadores, la habilitación de estas herramientas generó un giro drástico en el juego.

Tras el inesperado aviso, los hermanitos comenzaron a idear nuevamente sus estrategias de juego, ya que cuentan con la posibilidad de nominar en cualquier momento a otros compañeros con estos beneficios.

Cabe recordar que la nominación espontánea le otorga 3 votos a un participante, mientras que la fulminante lo sube automáticamente a placa. Cualquier jugador puede acceder a estos beneficios, los cuales podrían utilizarse esta misma semana por parte de algún concursante.