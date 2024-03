Gran Hermano 2024: Paloma le contó a Denisse todos los detalles de su encuentro fogoso con Joel

Paloma Méndez, una de las nuevas participantes de Gran Hermano, sacude las redes con una revelación explosiva sobre su noche de pasión con el concursante Joel Ojeda.

La versión de Joel sobre el encuentro difiere considerablemente de la de Paloma. Según él, la nueva participante lo habría coqueteado y acorralado, pero sus intenciones se centran en otra concursante. Sin embargo, la confesión de Paloma a Denisse González arrojó nueva luz sobre la situación.

En una charla íntima con Denisse, Paloma describió en detalle lo que ocurrió esa noche con Joel, confirmando que hubo “toqueteo, de todo”. Además, reveló una frase impactante que Joel le habría dicho: “No, no me lo gar... Hubo toqueteo, de todo, y me dijo estoy muy caliente, si te la meto acabo. No lo hago hace tres meses, imaginate. Tiene razón”.

La situación se torna aún más intrigante cuando Paloma revela que, a pesar de la intensidad del momento, la noche no concluyó como ella esperaba. “Él está atrás de Rosi, que casi no le da ni pelota”, agregó.

“Pero no, no pasa nada. Literal no pasó nada. Lo único, un toqueteo”, dijo Paloma. Según su relato, después del toqueteo, simplemente “fingieron demencia” y terminaron hablando de la vida.

Paloma Méndez, la nueva participante de Gran Hermano 2024

“Él me contó de su familia, de las cosas que tuvo, de las cosas que pasó”, dijo Paloma. Esta versión contrasta con la imagen que Joel había tratado de proyectar anteriormente.

Los detalles compartidos por Paloma en esta confesión generó un aluvión de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios expresaron sorpresa e incredulidad ante lo insólito de la situación.

Gran Hermano 2024: Furia y Mauro tuvieron una tarde de pasión

Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio, quienes ya habían pasado la noche juntos el domingo, decidieron finalmente consumar su relación. Lo que comenzó con besos bajo una manta se convirtió en un momento íntimo, y la voz de Gran Hermano tuvo que intervenir para solicitarles su consentimiento en cámara.

El acto no pasó desapercibido para otros habitantes de la casa. Rosina y Florencia se acercaron a la puerta para espiar, mientras la uruguaya gritaba emocionada para confirmar lo que estaba sucediendo.

Incluso Denisse González, quien había pasado por una situación similar con Bautista Mascia, se unió al grupo y compartió detalles sobre su experiencia.

Las especulaciones sobre la técnica utilizada por Furia y Mauro no tardaron en surgir entre los compañeros, y Denisse aportó su opinión al respecto, destacando las diferencias con su propia experiencia.

El ambiente se llenó de anticipación y curiosidad, con advertencias a otros participantes para que no interrumpieran el momento íntimo que se estaba desarrollando.

El episodio marcó un hito en la dinámica de la casa y reavivó las conversaciones sobre las relaciones personales entre los participantes. El “final feliz”, como lo describió el programa, dejó una huella significativa en la jornada de los habitantes de Gran Hermano.