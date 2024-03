La confesión de Furia que perjudicaría a un jugador de Gran Hermano: “Me llamaron a hacer complot”

Desde la llegada de nuevos participantes y el regreso de otros jugadores tras el repechaje, la casa de Gran Hermano vive cada día momentos de tensión y conflicto. Luego de la última gala de eliminación, Juliana Scaglione admitió complot entre dos participantes y uno de ellos podría ser sancionado.

La jugadora más polémica de la casa, confesó a uno de sus compañeros que casi participó de una estrategia para eliminar a otro participante y reveló quiénes idearon el plan y rompieron las reglas. “Me llamaron a hacer complot y dije que no”, confesó

Furia confesó que dos compañeros le pidieron hacer complot contra otro

Cuál fue el complot que confesó Furia y a qué participante perjudicaría

Este lunes, la doble de riesgo tuvo una charla con Bautista y le confesó que dos participantes la incitaron para hacer complot en una gala de nominación. Según comentó Furia, Martín Ku y Lisandro Navarro, la llamaron para unirse y votar a Joel, quien hace poco regresó en la gala de repechaje.

Finalmente, esa gala de nominación dejó a Lisandro y Joel en placa y, tras la campaña que idearon Juliana y Catalina, Lisandro quedó eliminado de Gran Hermano.

La doble de riesgo confesó que declinó la propuesta de El Chino y el joven de Lomas de Zamora ya que su objetivo en ese momento era eliminar a Lisandro. “Me llamaron a hacer complot y dije que no. Me decían que no entendían qué onda este flaco y que hiciéramos complot los tres contra Joel. Yo dije que no”, comentó.

Sin embargo, luego de la última gala de eliminación que dejó a Sabrina fuera de competencia por segunda vez, la doble de riesgo confesó que se arrepintió de no votar a Joel y expresó su molestia por las actitudes de su compañero.

Furia confesó que se arripente de no votar a Joel en la gala de nominación

“No es un jugador que juegue en equipo. Es un jugador que juega solo. Le hace creer a los demás que juega en compañía y a último momento se te da vuelta”, comentó Furia.

La inesperada confesión de la deportista pudo generar severos problemas a Martín y Lisandro si Gran Hermano descubría el complot. Sin embargo, tras quedar Licha eliminado, la sanción quedaría desestimada.