Nuevo escándalo entre Furia e Isabel: se gritaron de todo y generaron tensión en Gran Hermano

Tras una gala de eliminación llena tensiones, incertidumbre y tristeza, continuaron los conflictos en la casa de Gran Hermano. A plena madrugada, Isabel y Furia nuevamente protagonizaron una fuerte pelea que despertó a todos en la casa.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver cómo los participantes escuchan gritos que venían de la habitación a causa de una fuerte pelea que estaban teniendo Isabel y Furia. La discusión entre las dos participantes fue tan fuerte que provocó un clima de tensión en toda la casa.

Por qué se pelearon se gritaron Isabel y Furia frente a todos sus compañeros

El conflicto entre Juliana e Isabel habría comenzado cuando Furia y su grupo hablaban en el cuarto en voz alta mientras Isabel dormía. Por lo que la participante de 65 años se enojó y comenzó a gritarle a Furia.

“¡Quiero dormir!”, se escucha a Isabel gritándole a Furia. “Bueno dormite, nadie te dijo nada a vos”, le respondió con enojo Juliana a su compañera.

Fuerte pelea entre Isabel de Negri y Juliana Scaglione

La discusión comenzó a escalar cada vez más y muchos de los participantes que se encontraban fuera del cuarto se detuvieron a escuchar la pelea. “No se puede dormir, no se puede descansar. Todo el día rompiendo los huevos”, le recriminó Isabel a Furia.

Ante este comentario, Juliana le respondió “Estamos hablando de otra cosa, si no te querés unir no me interesa.” A lo que la sexagenaria le contestó gritándole “Estoy cansada nena!”.

Al observar que la discusión cada vez iba en aumento, algunos de los participantes intentaron frenar el conflicto y Emmanuel se mostró molesto frente a la actitud que tomó Furia con Isabel. “Yo no quiero que le griten así, tiene 65 años. Es una falta de respeto, es una mujer grande”, opinó el cordobés.

“Chicos déjenla dormir, es una persona grande”, le insistió Emmanuel a sus compañeras en un intento por defender a la sexagenaria. Sin embargo, la discusión escaló cada vez y muchos jugadores decidieron alejarse.

La tensión entre Furia e Isabel es cada vez más grande y cada día parece que el conflicto entre ellas está lejos de terminar.