Rompió el silencio el marido de Emmanuel de Gran Hermano: qué dijo sobre la relación con Joel

En la casa de Gran Hermano es notorio el acercamiento que tienen algunos participantes. Recientemente comenzaron rumores sobre una posible atracción entre Joel y Emmanuel, los cuales generaron una reacción en la pareja del cordobés.

Emmanuel Vich lleva 11 años casado con Nicolás, un militar de la fuerza área y en más de una ocasión él comentó que tienen una muy bonita relación y expresó siempre su apoyo hacia su novio. Sin embargo, en los últimos días se lo ha visto a Emmanuel muy cerca de Joel y ciertos comentarios y actitudes de él han generado fuertes rumores en la casa.

El novio de Emmanuel Vich rompió el silencio y opinó sobre su relación tras rumores de infidelidad

El pasado domingo se los vio juntos a los participantes cuando Joel eligió de confidente a Emmanuel para confesarle que ya conocía a Rosina desde hacía tiempo y que, inclusive, estuvieron juntos.

Luego de este momento, se los vio a ambos participantes cada vez más cerca y las actitudes de Emmanuel hacia Joel despertaron rumores de una posible atracción entre ambos y una infidelidad por parte del cordobés.

Aunque ninguno de los participantes se pronunció al respecto, quien respondió a los rumores de coqueteo fue Nicolás, el novio de Emmanuel, quien hizo un descargo en su cuenta de Instagram.

El novio de Emmanuel rompió el silencio y opinó sobre su relación tras rumores de infidelidad con Joel

Los videos donde se los que se los ve juntos a Emmanuel y Joel en la casa de Gran Hermano generaron una ola de rumores entre la audiencia, y hay quienes señalan que el cordobés le estaría siendo infiel a su pareja.

Tras la ola de comentarios, el novio de Emmanuel fue tajante en Instagram y pidió a la gente que no opine sobre su relación. “Gente, de verdad les jode tanto que Emmanuel hinche las bolas con Joel. Si yo soy el marido y estamos juntos hace 11 años y no me molesta. No proyecten inseguridades de sus parejas en la mia”.

El descargo del novio de Emmanuel Vich tras rumores de infidelidad

Además, Nicolás expresó una vez más que apoya y confía en su pareja y arremetió contra comentarios homofóbicos que recibe constantemente. “Él tiene el cien por ciento de mi apoyo en todo lo que haga. Además hay mucha homofobia en todo lo que escriben, bajen un cambio, es un juego, un programa de TV.”, expresó

De esta manera, el novio de Emmanuel trató de despejar dudas sobre una posible infidelidad por parte de su pareja en la casa, aunque aún hay personas que opinan que el acercamiento entre el cordobés y el azafato parece levantar sospechas.